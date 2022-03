AMLO asegura que opositores gastaron en equipo millonario de espionaje

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló que la oposición ha comprado equipo millonario para espiar teléfonos celulares.

Reconoció que sabe que siempre han sido espiados, pero no va a prohibir nada, pues “el que nada debe nada teme”.

Y aunque sí es ilegal lo que realizan, explicó:

“No podemos estar prohibiendo nada de esto. Prohibido prohibir. Sí es ilegal, pero se van a sentir perseguidos, ya saben cómo son de hipócritas, les gusta tirar la piedra y esconder la mano entonces no, el que nada debe nada teme. Imagínense cuánto tiempo llevamos nosotros siendo espiados, nada más que ahora lo están extendiendo a más personas”.

Además, precisó:

"Hace poco nos informaron de que todo este grupo que está en contra nuestra había comprado aparatos, por eso aprovecho para informar, porque puede ser que no sea cierto, pero son capaces de todo, para sacar información de los celulares. No sé porque yo no tengo experiencia en esas cosas, en tecnología, pero es sacar información e la memoria de los teléfonos, hackear”.