AMLO asegura que SCJN intentó negociar tiempos para desincorporar a GN de Sedena

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este viernes que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se arrepintieron y buscaron negociar que la desincorporación de la Guardia Nacional (GN) de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entrara después de enero del 2024.

MÁS INFORMACIÓN SCJN pone como límite 2024 para eliminar traspaso de Guardia Nacional a Sedena

"Queda igual (la estructura de la GN); hasta se arrepintieron (los ministros) porque estaban muy prepotentes.

"No se puede acatar, porque entra hasta en enero del 2024; se arrepintieron, o sea, en vez de ordenar que entrara en vigor de inmediato, empezaron ahí hasta mandándonos a decir que por qué mejor no se negociaba para que entrara en vigor después. No. Les dije a los titulares de Segob y SSyPC: no, nada de negociación, esto tiene que ver con la dignidad", afirmó AMLO desde Veracruz.

#ConferenciaPresidente desde Veracruz, Veracruz | Viernes 21 de abril de 2023 https://t.co/eQ2vfkqgFW — Gobierno de México (@GobiernoMX) April 21, 2023

-¿Quién mandó ese mensaje?, se le preguntó al Presidente.

"La presidenta y otros ministros. Les dije ‘ni les contesten el teléfono, ni les contesten el teléfono'. Ah, porque ayer tenía un desayuno la secretaria de Seguridad Pública con la presidenta de la Corte y les dije ‘no quiero ningún enjuague’, ya no es el tiempo de antes".

López Obrador reveló que durante un desayuno, la presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, trató de que la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, ambicionara el manejo de la Guardia Nacional.

“Le dijo la presidenta a la secretaria: 'oye, pero como te quejas si tú vas a manejar la Guardia Nacional'. Politiquería ramplona, abriendo el apetito para que ambicionara ser ella la que manejara la Guardia Nacional,

"¿Qué le contestó? Le dijo no es que esto no es un asunto mío. Pero lamentable el nivel de indignidad, cuando deberían de estar dando ejemplos de rectitud, de moralidad; nada más para que sepan que ya no es lo mismo, porque se quedaron en el almanaque”, acusó López Obrador.

