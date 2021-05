AMLO: Bolivia colabora con su experiencia en explotación de litio en México

El gobierno de Bolivia brinda asesoría a México para la explotación del litio, ya que tienen experiencia en esa actividad que es de mucho valor y utilidad para el desarrollo tecnológico en el mundo, informó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Sobre el litio vamos a tener un diagnóstico y una propuesta pronto, con la visita del presidente de Bolivia, Luis Arce, se acordó que por la experiencia que ellos tienen en la explotación de este mineral, que nos ayudaran para analizar qué es lo más conveniente para la nación", señaló AMLO.

En conferencia de prensa, AMLO explicó que durante la pasada reunión con el mandatario Luis Arce se abordó el tema de la colaboración con México, y pronto se dará a conocer la política que aplicará el Gobierno a partir de esa experiencia boliviana porque el litio se trata de una explotación nueva.

"No es el petróleo, no es el gas, no es el oro, la plata, metales preciosos, no, (el litio) es algo nuevo, de mucho valor y de mucha utilidad por el desarrollo tecnológico en el mundo; sin embargo, estamos definiendo una política sobre esto", indicó López Obrador.

AMLO precisó que durante la reunión con el mandatario de Bolivia estuvo también presente la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, así como otros funcionarios para analizar un primer estudio sobre la explotación del litio.