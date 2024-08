AMLO la califica como una “giganta”

Luego de confirmar que no asistiría a la celebración de Claudia Sheinbaum Pardo en el Teatro Metropolitan, tras recibir la constancia de mayoría que la acredita como Presidenta electa, Andrés Manuel López Obrador aseguró que está “feliz” por la próxima mandataria, la cual calificó como “giganta”.

En la conferencia matutina en Palacio Nacional, el mandatario destacó la próxima asunción de Sheinbaum, quien es una de las fundadoras del movimiento de transformación.

“No voy a asistir, pero estoy muy contento, estoy feliz, feliz, feliz. Me da mucho gusto y repito, no es sólo el hecho de que haya triunfado una mujer de nuestro movimiento, fundadora del movimiento de transformación, es que creo que esto va más allá de intereses de grupos, de partidos”, apuntó.

Reiteró que la próxima Presidenta es una “giganta” que muy pronto se convertirá en la mejor mandataria a nivel mundial.

“Claudia no sólo va a ser jefa de Estado, va a ser jefa de nación, pronto se va a constatar que va a ser la mejor Presidenta del mundo. Conozco bien, si no personalmente he sabido del comportamiento de presidentes, de jefes de Estado en otros países y otros continentes, y Claudia es una giganta y eso me tiene muy contento”, subrayó.

Luego de vaticinar nuevos tiempos para México, López Obrador indicó que se lograron sentar las bases para la transformación, por lo cual la gente está contenta porque a la mayoría de los mexicanos les ha ido muy bien, incluso a aquéllos que aparecen en la lista de quienes financiaron a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

“Todos éstos han sido beneficiados con nuestra política económica, les ha ido muy bien. No porque les vaya muy bien en sus negocios lícitos van a cambiar política e ideológicamente. Imagínense si en un sexenio se les va a convencer de que no deben actuar de manera clasista o racista, no, eso no está tan fácil”, externó.

El Presidente dejó en claro que esos empresarios en la actualidad no están quebrados económicamente, ni los han secuestrado como en el pasado ocurrieron varios casos como el de Alfredo Harp, Diego Fernández y Joaquín Vargas.