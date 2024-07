AMLO califica de “groserísima y de mal gusto” portada del NYT contra Donald Trump

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) calificó como “groserísima y de mal gusto” la portada del periódico estadounidense The New York Times contra el candidato presidencial de EU, Donald Trump, después de haber sufrido un atentado el sábado pasado en Pensilvania.

Al inicio de la conferencia matutina en Palacio Nacional, AMLO respaldó la posición del multimillonario Elon Musk, quien describió a los editores del NYT como personas “insensibles y despreciables”, además de que no solo en México sino que en todo el mundo hay crisis de los medios de comunicación.

Sale una portada del New York Times, groserísima en contra del expresidente Trump, después del atentado, de mal gusto, actuando como un pasquín, el New York Times y le contesta Musk en un mensaje de Twitter; estamos hablando de la crisis de medios, para que no estemos pensando que es sólo México