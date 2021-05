AMLO carga contra Córdova: es un antidemócrata

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, es un antidemócrata, que se hace de la vista gorda ante un fraude electoral, afirmó ayer el primer mandatario, Andrés Manuel López Obrador, al señalar que si no le gusta que intervenga en las elecciones “es su problema”.

Lo anterior, luego de que el titular del organismo electoral cuestionó en la víspera la participación del Jefe del Ejecutivo federal en las denuncias sobre presuntos delitos electorales, como ocurrió con el caso del candidato del PRI al gobierno de Nuevo León, Adrián de la Garza, y las “Tarjetas rosas”.

“Acuérdense de las tarjetas que se daban de Soriana, lo de Monex, eso no se puede permitir, y si no le gusta al director del INE es su problema, porque él no es demócrata, ya lo ha demostrado lo suficiente”, aseveró.

En conferencia, añadió que “un demócrata no puede permitir que se compren los votos, no se puede hacer de la vista gorda ante un fraude, tiene que denunciar cualquier acto que impida la libre manifestación, el ejercicio del derecho a votar, que es sagrado, eso es la democracia”.

A pregunta expresa sobre las declaraciones de Córdova Vianello en entrevista radiofónica, en el sentido de que al haber reconocido el Presidente meter las manos en las elecciones estaría violando el principio de imparcialidad, López Obrador aclaró que seguirá denunciando cualquier presunta compra de votos o fraudes electorales.

Subrayó que la esencia de la democracia es que el pueblo decida libremente, se realicen elecciones limpias.

En entrevista en WRadio con Enrique Hernández, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, precisó que esta institución “no arresta a nadie” sino que sólo aplica lo que dice la Constitución.

Recordó que López Obrador exigió en 2006, cuando era oposición, el cambio constitucional para establecer el principio de imparcialidad electoral, luego de que el entonces presidente Vicente Fox puso en riesgo la elección.

“Hay una diferencia entre quienes hoy actúan en política y quienes lo hicieron el día de ayer”, expresó el titular del órgano electoral nacional.