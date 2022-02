Inai dice no a AMLO y Zaldívar advierte que sin periodistas no hay democracia

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) aseguró que no tiene facultades legales, ni constitucionales para investigar a Carlos Loret de Mola, esto tras la petición que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 14 de febrero, en la que pidió hacer públicas las percepciones y bienes del comunicador.

“A su petición consistente en que este instituto lleve a cabo una investigación para hacer públicas las percepciones y bienes de la riqueza que posee el señor Carlos Loret de Mola, socios y familiares, se le informa que el INAI no cuenta con las facultades constitucionales, ni legales para llevar a cabo investigaciones como la solicitada”, informó la comisionada presidente del instituto, Blanca Lilia Ibarra Cadena, quien leyó la carta que el organismo envió esta mañana al Presidente López Obrador para informarle que su solicitud no podía ser atendida.

La comisionada explicó que la petición de información, requiere documentos que posee el Servicio de Administración Tributaria (SAT), así como la Unidad de Inteligencia Financiera, entre otros, por lo que el INAI sugirió al titular del ejecutivo acudir con las instituciones mencionadas.

leer más Carta con respuesta a AMLO que circula en redes es falsa: INAI

“Para que el Inai esté en posibilidad de pronunciarse sobre la publicidad o eventual clasificación de la información(…) es necesario que los sujetos obligados resuelvan sobre la existencia de esa información en los archivos a su cargo y la naturaleza que ésta tiene, de conformidad con sus atribuciones legales. Es así toda vez que este instituto no posee un repositorio físico o electrónico de los archivos de los entes públicos a nivel federal”, puntualizó.

Gráfico

Ibarra Cadena añadió que la petición puede hacerla a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, y que son las instituciones mencionadas las que deberán dar respuesta.

“Respetuosamente le sugiero dirigir su solicitud de información a los sujetos obligados antes citados, a efecto de que como primeros responsables, sean quienes puedan pronunciarse al respecto”, dijo Ibarra Cadena.

Respecto a la solicitud del mandatario para que le digan si puede, ejerciendo su libertad de expresión e información, dar a conocer facturas y comprobantes sobre los ingresos del periodista que le hicieron llegar los ciudadanos, la funcionaria recordó que el Inai se apega a la ley, específicamente en este caso a los artículos 6 y 16 de la Constitución mexicana, en los cuales se detalla que toda persona física tiene derecho a la protección de sus datos personales, así como a información de su vida privada.

leer más INAI debe responder con rapidez a solicitud de AMLO: Ricardo Monreal

“Cualquier autoridad del Estado Mexicano , tiene el deber y la obligación de garantizar la protección de datos personales que tenga en su posesión, como consecuencia del ejercicio de sus atribuciones”, se lee en la carta enviada al mandatario por parte del INAI.

También recalcó que, “para el sujeto obligado, subsiste en todo momento el deber de confidencialidad, en ejercicio del encargo público que desempeña, salvo que se trate de ingresos recibidos directamente del erario público”.

Por lo anterior, destacó que cualquier excepción al régimen de confidencialidad de la información patrimonial referente a una persona física identificada o identificable, debe fundamentarse en la ley.

Para concluir, agregó que el Inai reitera su disposición a mantener un diálogo respetuoso acerca de la solicitud mencionada, pero que reitera su compromiso con la protección de información de los ciudadanos.

#SesiónEnVivoINAI En representación del Pleno del INAI, la comisionada presidenta @bl_ibarra da lectura a la carta de respuesta al Presidente de la República.https://t.co/vIqu9IEjJL — INAI (@INAImexico) February 16, 2022

“Transparencia, regla de oro en democracia”

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la transparencia debe ser “regla de oro” en una democracia, y con ello argumentó que se den a conocer los ingresos del periodista Carlos Loret de Mola.

“La autonomía no es sinónimo de impunidad; todos tenemos que informar, todos tenemos que estar sujetos al escrutinio público. Por eso es importante el debate de periodistas famosos, porque representan a grupos de intereses creados.

“Entonces, tienen sus medios para proteger privilegios. Aquí es evidente, en México, cómo los medios han inflado a personajes y los han llevado al gobierno, y cómo han jugado un papel de destrucción de quienes consideran un peligro para México o un peligro para sus intereses”, indicó.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el primer mandatario recalcó que no se trata de un asunto sólo contra el periodista, sino de dar conocer intereses que influyen en el futuro del país.

“No es un asunto de Loret, es el futuro de la nación lo que está en juego. ¿Qué queremos para México? En el caso de Loret de Mola no es dar a conocer lo que gana el periodista, es que ese periodista está ligado a la venta de negocios, de equipos médicos. Sí está de por medio el interés nacional.

“Había 10 empresas que le vendían (al Gobierno) en 100 mil millones de pesos las medicinas, y una de éstas tiene que ver con Latinus y tiene que ver con Roberto Madrazo. Es una relación de complicidad de medios-políticos corruptos y les molesta mucho lo nuestro, pero vamos a limpiar al país de corrupción”, expresó el mandatario.

Planteó que, además, otros periodistas como Carmen Aristegui, Joaquín López-Dóriga, Ciro Gómez-Leyva y Jorge Ramos podrían dar a conocer sus sueldos, sin necesidad de que intervenga el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

Dijo que esto sería conveniente porque representan a intereses creados y no al pueblo: “sus ingresos tienen que ver con el presupuesto y con bienes públicos, y con la política; es un oficio público. Ayudaría mucho para entender bien qué está sucediendo.

“Entonces, no hay ningún problema, que ellos ejerzan su periodismo, incluso que calumnien, porque estamos en una época de mentiras en el manejo de medios, de guerra sucia; no importa, pero que la gente tenga información. ¿Por qué nada más van a informar los servidores públicos?”, cuestionó.

Indicó que los conservadores quisieran que no se mencionaran estos temas y que el Gobierno sólo recibiera golpes y ataques sin poder defenderse.

“¿Por qué no voy a poder hablar? ¿Cómo me van a silenciar si, además, estamos defendiendo un proyecto de una mafia que arruinó a México, que empobreció a nuestro pueblo, que provocó la violencia que tanto sufrimiento ha dejado en el país? ¿Cómo no voy a hablar? ¿A qué vine, pues, aquí? ¿Para qué me eligieron?”, preguntó.

López Obrador aclaró que en su Gobierno no existe el autoritarismo ni la censura, y destacó que no tuvo nada qué ver con el rumor de que Ciro Gómez Leyva abandonaría su noticiero.

“A lo mejor se están peleando por cuánto más hay que pagarle, pero nosotros no tenemos nada que ver”, dijo, al resaltar que ningún periodista va a ser perseguido por sus expresiones.

Por último, el Presidente agradeció el apoyo de la gente y de intelectuales que, mencionó, apoyan los señalamientos que ha hecho en los últimos días.

“Me quiebro, pero no me doblo, vamos para adelante. Sin autoritarismo, sin censura. Debate, argumentos y pruebas”, añadió López Obrador.

Zaldívar expresa solidaridad con el gremio

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, expresó su firme respeto y solidaridad con los periodistas de México por los homicidios que han ocurrido las últimas semanas ya que su labor “parte esencial de la democracia”.

“Este, lamentablemente no es un tema nuevo, no es un tema reciente, es un tema que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. En una democracia la labor de las y los periodistas es esencial, informar a la población de todo lo que sucede, generar un debate robusto e informado es fundamental para que las libertades puedan ejercerse, por ello las y los periodistas son parte esencial de la democracia, sin ustedes no hay democracia, así de fácil”, aseguró.

En conferencia de prensa mensual afirmó que como ministro ha demostrado un “respeto irrestricto” a la libertad de prensa y de expresión, pues señaló que todos los criterios y sentencias que han derivado de sus proyectos “siempre han estado en la línea de expandir los derechos humanos’’.

“El Poder Judicial Federal, en el ámbito de sus atribuciones, estará a la altura de lo que exige este momento para defender la integridad de todas y todos los periodistas”, agregó el presidente del máximo tribunal.

Periodistas de la fuente, ayer, en la conferencia mañanera, en Palacio Nacional. Foto: Cuartoscuro

Por compañeros muertos guardan minuto de silencio

Reporteros de distintos medios de comunicación que acuden a la conferencia de prensa “mañanera” del Presidente Andrés Manuel López Obrador, guardaron un minuto de silencio por los periodistas asesinados.

Al término de la conferencia matutina y reunidos al centro del Salón de la Tesorería, inició el acto en el que sólo se escuchó el grito de “los queremos con vida”.

Minutos antes de cerrar la conferencia, el mandatario aseguró que está de acuerdo y que respeta las manifestaciones que los periodistas han realizado en los últimos días y en diversos foros.

“Nuestro respeto; además es nuestra responsabilidad cuidar la vida de los periodistas y de todos los mexicanos. Hay que proteger a todos, ricos, pobres, periodistas honestos y mercenarios, a todos, porque la vida es lo más valioso y todos tenemos derecho a la vida, es el principal de los derechos humanos, el derecho a la vida”, sostuvo.

Sin embargo, pidió no utilizar los “lamentables hechos” para atacar al gobierno que representa: “lo único que debe de considerarse es que nosotros no mandamos a aniquilar a nadie, a nadie, o sea, ya no es el Estado, como era antes, el violador por excelencia de los derechos humanos. Y si hay pruebas, se castiga, pero no hay ni la intención, pero ni siquiera está en nuestro pensamiento, nosotros no somos represores, para que no nos confundan”.

El Presidente agregó que el medio periodístico tendrá solidaridad, pero aclaró que utilizar el dolor ajeno es una manipulación, “y no tenemos ningún problema de conciencia, nosotros respetamos la vida, nosotros no somos represores, no somos iguales. No, no es el ‘mátalos en caliente’”.

Protesta de comunicadores, el pasado 14 de febrero, frente a la sede de la Secretaría de Gobernación. Foto: Cuartoscuro

Medios del mundo urgen medidas contra violencia

La Asociación Mundial de Editores de Noticias (WAN-IFRA) y el World Editors Forum expresaron su indignación por los asesinatos contra periodistas en México en una carta dirigida al Presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que lamentaron que en lo que va de 2022 se han registrado cinco homicidios contra comunicadores.

“Instamos enérgicamente a su gobierno a enviar un mensaje contundente en defensa de la libertad de expresión. Será únicamente a través de medidas concretas y eficaces que pongan fin a esta impunidad que se logrará frenar esta preocupante espiral de violencia y silencio, que tanto está afectando al fortalecimiento de la democracia en México”, destacó el documento.

La WAN-IFRA que representa a 60 asociaciones nacionales de prensa, 18 mil publicaciones y tres mil organizaciones de medios en 120 países, calificó de indignante la violencia contra el gremio periodístico y consideró que esta se genera por la impunidad que impera en el país.

“Cada asesinato impune contra un periodista es el primer paso hacia el próximo ataque. Igualmente, esta violencia conlleva a que periodistas y medios de comunicación recurran a la autocensura como único método de protección. Que un periodista deje de informar a sus comunidades y a la sociedad es profundamente nocivo para la democracia”, cita la misiva.

En el escrito se detalla que, de 2018 a la fecha, han sido asesinados 30 periodistas, una cifra superior al mismo periodo registrado en las últimas tres administraciones.

“Esto ha empujado a distintas organizaciones de la sociedad civil a considerar a México como el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo”, indicó.

De este modo lamentó los asesinatos de los periodistas Heber López Vázquez en Salina Cruz, Oaxaca; de Roberto Toledo en Zitácuaro, Michoacán; de José Luis Gamboa Arenas en el puerto de Veracruz; y de Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, ambos en Tijuana, Baja California.

Al final de la carta se envió un saludo respetuoso al Presidente López Obrador y se solicitó una respuesta “a la brevedad posible”.