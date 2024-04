AMLO celebra aprobación de diputados del Fondo de Pensiones; 'fue muy bueno'

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) felicitó a los diputados que aprobaron la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar, ya que es un acto de justicia para 28 millones de trabajadores que recibirán al 100 por ciento su jubilación.

Sin embargo, AMLO no descartó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación la declare inconstitucional, aunque no hay fundamento legal para ello.

“Felicito a los legisladores que votaron a favor de esta reforma y espero que podamos ya el primero de Mayo, el Día del Trabajo, presentar todo un informe a los trabajadores y darles la buena noticia de que sus pensiones están garantizadas y que además se van a incrementar”, aseguró AMLO.

En conferencia de prensa, AMLO reconoció que ante el anuncio de la oposición de impugnar la Ley de Pensiones en la Suprema Corte, se corre el riesgo de que los ministros la declaren inconstitucional porque todo el Poder Judicial, con honrosas excepciones, están al servicio de las minorías.

“Los ministros son como empleados de los potentados, entonces van a decidir, como lo hicieron con la reforma eléctrica, para favorecer a empresas extranjeras. (Opositores) van a acudir a la Corte y vamos a esperar a ver qué actitud asumen las ministras y los ministros”, refirió AMLO.

Gobierno tiene la obligación moral: AMLO

AMLO declaró que su gobierno tiene la obligación moral de llevar a cabo esta reforma a la ley de pensiones, para mejorar las condiciones de las personas que se jubilan con el total de su salario.

“Nosotros tenemos la obligación moral de hacerlo y no quiero irme y que digan por qué no resolvió esto. Ahora sí que va a depender del Poder Judicial, no hay ningún fundamento para declarar inconstitucional la ley, solo la fobia de algunos ministros de la Corte en contra de lo que nosotros representamos. Si se actúa legalmente, no hay fundamento”, insistió AMLO.

AMLO calificó de “cinicazos” a los del bloque conservador por oponerse a estas acciones en beneficio de los trabajadores, además de mentir y defender a ultranza sus intereses, pero, advirtió, no pasarán porque el pueblo dijo “ya basta”.

Por ello, AMLO dijo que fue muy bueno que los diputados avalarán el lunes la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar, que permitirá corregir el agravio causado a este sector por los gobiernos neoliberales de Ernesto Zedillo y de Felipe Calderón.

“Estamos hablando como de 28 millones de trabajadores que se van a beneficiar con el Fondo de Pensiones del Bienestar. Que no se dejen engañar porque hay una campaña en contra, están diciendo que nosotros nos vamos a robar las pensiones, y los conservadores, opositores corruptos están queriendo manipular”, puntualizó. AMLO

Por su parte, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo dio a conocer que de los 40 mil millones de pesos que deben entregar las Afores al Seguro Social, solamente se han recibido mil millones, por lo cual están pendientes de traspaso 39 mil millones.

AMLO aseguró que los trabajadores que se jubilen puedan hacerlo con el monto al 100 por ciento, aunado a que reciban el apoyo de adultos mayores que otorga el Gobierno federal de 6000 pesos bimestrales.

Ese apoyo, sostuvo, “salió de esta cabecita y de este corazón. Ofrezco disculpa por decirlo, pero hay mucha manipulación, el bombardeo de mentiras de la prensa vendida y alquilada”.

