AMLO celebra "cambio de tono" en carta de la Iglesia Católica y comunidad jesuita

La carta firmada por la Comisión del Episcopado Mexicano y la Comunidad jesuita ya "cambió el tono y ahora se acerca más al discurso del papa Francisco", manifestó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia de prensa matutina.

“Celebro el comunicado de la iglesia católica y de los jesuitas, porque están hablando en su comunicado de ayudar para que entre todos construyamos la paz, es otro tono. Sí estoy de acuerdo, porque son seres humanos. Lo que ellos plantean de que se debe tratar aún a estas personas (criminales) como seres humanos y convocarlos a deponer su actitud, esto es muy importante porque es el perdón”, sostuvo el mandatario.

Se le preguntó si estaría dispuesto a iniciar una negociación con criminales, lo que rechazó López Obrador. Aunque celebró el cambio de actitud de la Iglesia Católica, el Presidente dijo que había incurrido en posiciones “fascistoides”.

leer más Con recursos estatales, se pondrá en funcionamiento nuevo Hospital Central

“Yo no estoy diciendo de la negociación y nosotros no tenemos ninguna negociación eso es otra cosa, lo que me importa es el humanismo, que es la esencia del cristianismo, porque ya estaba escuchando otras cosas, ya no puedo decir hitlerianas, pero fascistoides de eliminar de la ley del talión, de el que a hierro mata a hierro muere y eso no tiene que ver con el comportamiento de las iglesias, ni de ninguna persona con buenos sentimientos”, manifestó.

También reconoció que la estrategia de seguridad requiere de muchas otras cosas, pero la solución no es la guerra ni el exterminio de los delincuentes.

“En el último comunicado, hablaban de que no es suficiente los abrazos, yo también puedo decir, hasta me hizo recordar, claro que hacen falta muchas otras cosas, pero lo esencial es no querer enfrentar la violencia con la violencia, porque los fachos eso es lo que proponen, ah pero sí dijeron y que bueno que ahora el mensaje tenga otro sentido, lo celebro”, expuso el Ejecutivo federal.

Entre esas cosas que faltan, mencionó acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

“La construcción de la paz requiere de muchas acciones, tiene que ver con lograr una sociedad mejor, tiene que ver con el combate a la pobreza, tiene que ver con el combate a la corrupción, tiene que ver con el combate a la impunidad, muchas cosas”, reiteró López Obrador.

lemm.