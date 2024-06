AMLO celebra encuestas en favor de reforma al PJ

El Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que las encuestas realizadas por Morena lograron una mayoría arrolladora en favor de llevar a cabo la reforma al Poder Judicial, pues, dijo, “es lo que opina la gente” y no hay que tenerle miedo al pueblo.

“Esto es así, la gente quiere participar y elegir. Y no hay que tenerle miedo al pueblo, nada más es cosa de definir bien el procedimiento, cómo se va a llevar a cabo la elección, que puedan participar, yo insisto, jueces, magistrados y ministros actuales y otros, y esto va a ayudar”, sostuvo.

El lunes, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum dio a conocer los resultados de tres encuestas realizadas sobre la reforma al Poder Judicial, donde la de Enkoll con mil 202 entrevistas, 72 por ciento de los consultados se pronunció por elegir mediante voto popular a jueces, magistrados y ministros.

La encuesta de María de las Heras, con entrevistas a mil 195 personas mayores de 18 años, arrojó que 68 por ciento está a favor que sea el pueblo quien los elija; y la Comisión de Encuestas de Morena entrevistó a mil 458, 75 por ciento quiere voto popular.

Durante la conferencia matutina, hizo un llamado a los inversionistas para evitar caer en la desinformación sobre la iniciativa para reformar al Poder Judicial.

“Aprovecho para decirle a los inversionistas extranjeros que tienen empresas y que contratan despachos en México, que no se dejen engañar. Porque contratan a despachos de abogados que antes eran las estrellas, porque tenían mucha influencia, pero ahora no es así, los mal aconsejan y no les va bien”, advirtió.

Consideró necesaria la reforma porque en México la impartición de justicia tiene muchas carencias y agregó que es evidente que se necesita porque existe mucho influyentismo, corrupción y nepotismo.

“Si hay dinero de por medio, si tienen buenos abogados, esto debe leerse, de abogados influyentes, no necesariamente que sean buenos juristas, sino que tienen buenas agarraderas o son duchos en el tráfico de influencias”, aseveró.