AMLO celebra elección de 4 nuevos consejeros del INE

Durante la conferencia de prensa desde Palacio Nacional este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que le da gusto que se haya llevado a cabo "por fin" la elección tanto de Guadalupe Taddei Zavala, como nueva presidenta del INE y de los consejeros Jorge Montaño Ventura, Rita Bell López Vences y Arturo Castillo-Loza.

"Celebro que ya se ha llevado a cabo esta elección de los 4 nuevos consejeros, que se hay hecho por sorteo, porque había 20 candidatos, mujeres y hombres, y quedaron 4, y fue mediante insaculación.

Lo veo bien y como lo dije la vez pasada, había que procurar que no se diera el mismo procedimiento, el mismo vicio de repartirse entre los partidos los cargos", dijo hace unos momentos el presidente.

Resaltó que se hiciera este ejercicio de democracia. La Razón

Una manera democrática de elegir

Así considera el presidente López Obrador que se eligió a los consejeros del INE y también a la presidenta.

"Esta es una manera más democrática de elegir. Los que se van, ya la gente va juzgarlos, como tiene que juzgarse. Mi opinión ya la conocen, no tiene caso de hablar de lo mismo; siento que se mintió mucho a los ciudadanos; se engañó con las reformas, se le dio información falsa de que se quería afectar la democracia, de que el INE no se tocaba, cuando lo que se buscaba y debe seguir planteando es que no se gaste tanto dinero del pueblo en la organización de las elecciones", indicó.

"Fue examinada por una comisión del Congreso y, por si fuese poco, es producto de un sorteo. Entonces es lo más transparente que puede haber", agregó el presidente sobre la nueva presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala.

En referencia a los 28 años de experiencia de Taddei Zavala, López Obrador comparó: "28 años. ¿Eso tenía cuando lo nombraron al que se va? ¿Lorenzo Córdova tenía 28 años de experiencia cuando lo nombraron? Era comentarista del programa de Carmen Aristegui".