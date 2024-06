AMLO compromete a Claudia Sheinbaum a rescatar cuerpos de mineros de Pasta de Conchos

Al asegurar que es un orgullo haber localizado los primeros restos humanos de los mineros fallecidos hace 18 años en la mina Pasta de Conchos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) comprometió a la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum que si no alcanzan a rescatar los 65 cuerpos en lo que resta del sexenio, ella lo hará en su gobierno.

En la conferencia de prensa matutina, AMLO informó que este viernes viajará a Coahuila para reunirse con los familiares de las víctimas del derrumbe en el socavón, donde también participará la virtual presidenta electa.

“Coincidió en que vamos juntos a una gira con la presidenta, ella va a estar ahí y es muy importante porque si no alcanzamos nosotros a sacar todos los cuerpos lo hará el nuevo gobierno. Claudia es muy sensible, es de las cosas que estoy contento, imagínense que quedara esto en manos de alguien que no está del lado del pueblo”, dijo AMLO.

AMLO rechazó polemizar sobre si hubo explosión al interior de la mina o se incurrieron en actos de negligencia por parte de la empresa Grupo México, propietaria de la mina, que encabeza Germán Larrea, ya que lo más importante es lograr el rescate de los cuerpos de los mineros.

“Entiendo, pero todavía tengo que esperar, no sabemos que sucedió en toda la mina, es como el inicio, la exploración, falta mucho trabajo. Se han construido protecciones de todo tipo para control de los gases, para evitar derrumbes, proteger a los rescatistas y lleva tiempo… Yo ya veía muy difícil y si las cosas salen bien antes de irnos vamos a tener conocimiento, no adelantarnos”, explicó AMLO.

AMLO dio a conocer que desde el sábado pasado fue informado del hallazgo de los restos humanos. “Y fue muy satisfactorio cuando me informaron el sábado pasado que habían encontrado algunos restos, ropa, unas botas y restos de personas.

“Todavía no podemos decir nada porque esto es apenas el inicio, no sabemos cómo está la mina más al fondo. Sí se tienen desde luego los análisis de dónde pueden estar los cuerpos, pero estamos empezando”, subrayó AMLO.

AMLO confió en que haya suerte de encontrar al resto de los mineros fallecidos en el interior del socavón. “No habíamos querido decir nada porque se está trabajando con la Fiscalía y un equipo de médicos, sacando pruebas para la identificación de los mineros. Eso es lo que puedo decir, esto es un orgullo para nosotros, como otros, porque se trata de una inversión, que no de un gasto”, añadió.

AMLO reveló que una de las empresas particulares contratadas para la construcción de rampas y otros accesos a la mina no cumplió, sin dar el nombre de la misma.

Se buscó a otra y está cumpliendo, ya se hicieron las rampas y ya se llegó a las galerías, abajo, estamos hablando de dos, tres, cuatro rampas y profundidades de 146, 150 metros AMLO

AMLO manifestó que solicitó ayuda internacional para que enviaran a expertos en temas de minería y rescate para conocer sus opiniones sobre la forma en que se podía atender la recuperación de los cuerpos.

