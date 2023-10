AMLO confía en que se sumen al IMSS estados opositores.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que algunos gobernadores del PAN y PRI se sumen a la federalización de los servicios de salud con el IMSS-Bienestar, e informó que las personas que se incorporen a este sistema recibirán una tarjeta para llevar el control de enfermedades y medicamentos que requieran.

“Hay algunos gobiernos del PRI y del PAN que están pensándolo y que ojalá y se adhieran, los que no lo hagan reciben de la Federación sus fondos, lo que por derecho les corresponde para la atención médica, no quiere decir que se les va a dejar sin presupuesto, nada más que no se integra al programa federal que nosotros consideramos es el mejor”, afirmó el Presidente.

Durante la conferencia en Palacio Nacional, recordó que antes se transferían los fondos para la atención médica, pero ese dinero se ocupaba para otras cosas, por lo cual, señaló, no había buen servicio médico, además de mucha corrupción en la compra de los medicamentos.

En ese contexto, refirió que estaban involucrados dueños de medios de comunicación que vendían medicinas carísimas: “Eran 10 empresas distribuidoras, ni siquiera laboratorios, empresas farmacéuticas vinculadas al poder, le vendían al gobierno 100 mil millones de pesos al año de medicamentos”.

Respecto a los beneficiarios del programa IMSS-Bienestar, López Obrador comentó que el servicio se brindará en una primera etapa sin necesidad de una identificación, y luego se dará una tarjeta para los 60 millones de mexicanos que hoy carecen de seguridad social.

“Sí se va a entregar una tarjeta para llevar un seguimiento del tipo de enfermedades, las medicinas que se utilizan con ese propósito, porque todo el servicio médico es gratuito y ya comenzó”, expuso el mandatario.