AMLO confirma demanda contra abogado de GGL

La demanda contra el abogado del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, César de Castro, es un hecho, solo que se busca el momento oportuno para presentarla, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Si ya estoy recabando información, sí voy a presentar la demanda en contra del abogado de García Luna además ahora sacaron una foto, que luego la quitaron, con un abogado mexicano y su esposa que son muy contrarios a nosotros.

“Seguramente vinculados al bloque este de derecha, dice el abogado de García Luna que no puede llegar a México porque yo no se lo permito, miente, nosotros no actuamos de manera autoritaria, yo voy a presentar una denuncia en contra de él porque con propósitos políticos y de manera tramposa quiso involucrarme en el caso de García luna”, advirtió el mandatario.

Durante el juicio que se le siguió al exfuncionario Genaro García Luna, el abogado de Castro preguntó al testigo Jesús El Rey Zambada, en torno a supuestos financiamientos que habrían entregado a López Obrador durante la campaña presidencial de 2006, esto fue lo que molestó al Presidente.

“Estamos viendo como lo hacemos, pero a partir de lo que el sostuvo en el juicio él le quiso sacar a uno de los testigos zambada, de que yo había recibido dinero para una campaña en la que enfrenté a Fox, cuando nunca fuimos candidatos rivales, pero eso lo introdujo o sea, no tenía elementos de ningún tipo.

“Abiertamente era involucrarlo, mancharlo, calumniando, entonces le contesta el testigo le dice ´no, no es cierto, no´ le repite ya para que el señor Zambada tenga más firmeza que este abogado, que tenga más apego a la verdad”, señaló.

Agregó que la pretensión del abogado era dar la impresión de que todos los políticos del pasado y los actuales, son iguales, algo que el Presidente rechaza con el argumento de que en su administración no hay corrupción.