AMLO confirma que su hijo Andrés va a Morena; 'quiere ayudar a consolidar'

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó, “para evitar especulaciones”, que su dijo Andrés López Beltrán buscará un cargo de Morena.

Anteriormente, “Andy” había sido propuesto por los militantes tabasqueños como secretario general del partido junto con Luisa María Alcalde como presidenta de la fuerza política guinda.

Tras aclarar que no tiene nada que ver en esa decisión porque cada quien tiene que forjarse su propio destino, el Presidente indicó que "Andy" buscará consolidar al partido guinda en nuestro país.

Andrés Manuel López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Foto: Cuartoscuro

Sus otros hijos no entrarán a la política, aclara

En tanto, aclaró que sus otros dos hijos mayores, José Ramón y Gonzalo López Beltrán no les interesa un cargo en el próximo gobierno ni partidista.

"Aprovecho para informarles que José Ramón, según me ha manifestado, no va a trabajar en el Gobierno, Gonzalo tampoco, Andrés sí, pero no en el Gobierno, va a participar en Morena, quiere ayudar a consolidar Morena", señaló en la conferencia de prensa mañanera.

El mandatario dejó en claro que él no va a influir en esta situación para favorecerlo al interior del partido.

"No voy yo a influir en nada, pero él sí quiere participar en Morena (…) Sí va a participar, eso me lo planteó y quiere apostar a ser electo, no impuesto, y yo no tengo nada que ver con eso", resaltó.

AMLO explica por qué sus hijos no habían entrado a la política

Asimismo, agradeció a la prensa que le preguntaran sobre los señalamientos que se han vertido en los últimos días donde los morenistas de Tabasco lo lanzaron como "su gallo" para la secretaría general del partido nacional a Andrés López.

"Que bien que me lo preguntas para que se acaben las especulaciones, porque mis hijos han padecido mucho, mucho, mucho, mucho. Bueno la familia, Beatriz (Gutiérrez), Jesús, antes mi finada esposa Rocío, a ella le tocó la etapa más difícil, cuando iniciamos como opositores en Tabasco, no querían ni siquiera inscribirlos a mis hijos a la escuela y ella tenía que enfrentar todo eso", agregó.

López Obrador recordó que "con mis hijos hicimos un acuerdo desde hace tiempo y les agradezco mucho porque lo han respetado, de que ellos mientras yo fuese dirigente o servidor público, ellos no iban a trabajar en el Gobierno , y lo han cumplido. Me han ayudado mucho en eso, y también voluntariamente me ayudan, pero no son funcionarios, no trabajan en el Gobierno y ya están grandes", explicó.

Más adelante, reiteró que sus hijos nunca han estado envueltos en escándalos de corrupción, y recalcó que son falsos los señalamientos por parte de medios comunicación.

"Nunca han estado envueltos en escándalos de corrupción, puros inventos de estos farsantes, calumniadores, mercenarios, que por afectarme a mí se iban contra ellos", finalizó.

am