AMLO confirma sobrevuelo en Tula, Hidalgo para evaluar daños por inundaciones

El primer mandatario Andrés Manuel López Obrador confirmó que realizó el martes un sobrevuelo sobre la zona inundada de Tula, Hidalgo, junto con el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, con el propósito de evaluar los daños y las acciones que se tomarán para ayudar a los damnificados.

Reveló que después de la conferencia mañanera de ayer se trasladó a la zona de desastre en Hidalgo, e incluso dejó de participar en un desayuno con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar.

En el caso de Tula, yo fui allá, terminando la conferencia me fui allá. Tenía yo un desayuno con el presidente de la Corte, el secretario de Gobernación, no pude estar con ellos y me fui con el general Sandoval, sobrevolamos para tomar decisiones y ordenar todo lo que se tenía que hacer