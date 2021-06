AMLO: no se confrontará con gobiernos estatales; recibe a Samuel García próxima semana

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los gobiernos federales y estatales no pueden estar peleados porque se perjudica a la gente, a pesar de las diferencias que puedan surgir como en el caso de Nuevo León donde confirmó que la próxima semana recibirá al gobernador electo Samuel García.

"Lo voy a recibir la próxima semana para conversar sobre sus planes y cómo ayudamos al pueblo de Nuevo León, no nos podemos pelear cuando se es autoridad para no perjudicar a la gente.

"Imagínense autoridades enfrentadas, confrontadas, pues no significa beneficio para el pueblo que es lo que debe importarnos siempre la gente. Vamos a procurar buenas relaciones con todos, respetuosos de estas relaciones con los gobernadores", afirmó AMLO durante la habitual conferencia mañanera.

Opinó que es consustancial a la democracia este tipo de desencuentros entre los representantes de los gobiernos federal y estatales, pues cuando ya no hay diferencias entonces deben preocuparse porque significa que no existen libertades y ya sería una dictadura.

La democracia, abundó, es pluralidad, garantizar siempre el derecho a disentir, es la no censura.

Por ello dijo que también se reunirá en breve con los otros tres gobernadores electos de Chihuahua, la panista María Eugenia Campos Galván; de Querétaro, Mauricio Kuri, y de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona.

Recordó que ya sostuvo un encuentro con los 11 gobernadores electos de la alianza Juntos Hacemos Historia, efectuado el jueves de la semana pasada en Palacio Nacional.

López Obrador explicó que ayer trató asuntos de interés en beneficio de los pueblos de Chihuahua, Jalisco y Morelos al recibir a los mandatarios Javier Corral, Enrique Alfaro y Cuauhtémoc Blanco.

Refirió que en el caso particular de Jalisco se acordó tener un nuevo encuentro la próxima semana con los equipos de trabajo de ambas partes, con el fin de revisar los asuntos como la presa "Zapotillo", que es una obra que inició hace muchos años, pero hubo oposición de la gente.

AMLO agregó que se acudió al Poder Judicial donde se resolvió que sólo se permitían 20 metros de construcción de la cortina de la presa, la cual estaba proyectada para 120 metros.

De todas maneras hay protestas, oposición, son de estos asuntos que heredamos y tenemos que buscar la forma de llegar a acuerdos con todas las partes y vamos a reunirnos para ver qué opciones enfatizó el Presidente.

Dio a conocer que construir la cortina con la altura original, implica la inundación cuando menos de un pueblo, por lo cual la gente no está de acuerdo con eso; "hay que buscar la forma de salvar al pueblo, que no se inunde y al mismo tiempo que esa inversión que ya se hizo, no se tire a la basura porque ya se invirtió bastante", dijo.