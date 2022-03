AMLO: "Conservadores nos van a seguir haciendo lo que el viento a Juárez"

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los conservadores "nos van a seguir haciendo lo que el viento a Juárez" y dijo que mientras el pueblo lo decida y el creador se lo permita, velará por la nación.

En Guelatao de Juárez, Oaxaca, encabezó una ceremonia en honor a Benito Juárez, acompañado por el gobernador Alejandro Murat, donde destacó que "vivimos tiempos de legalidad, soberanía y libertad, pero también son tiempos de lucha por la igualdad y la justicia".

El mandatario federal adelantó que así como hace un año estuvo en el homenaje a Juárez, ahora también le ratifica su lealtad y puede asegurar que en 2023 estará para informar sobre nuevos logros.

"Aún cuando no pueda estar presente mañana que es el día de su natalicio, vengo a reafirmar mi lealtad al presidente Juárez, a Oaxaca y al pueblo de México, regresaré el año próximo para seguir informándoles sobre nuevos logros conseguidos entre todos y desde abajo, pero no duden en saber que mientras lo decida el pueblo, lo quiera el creador, y me lo permita la naturaleza, seguiré cumpliendo mi encomienda de velar por el interés del pueblo y de la nación, y continuaré dedicando mi mayor esfuerzo a atender a los más desprotegidos, a los pueblos marginados de México".