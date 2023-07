AMLO critica respuesta 'leguleya' de los ministros de la Corte sobre sus salarios

Al calificar como "excusa leguleya" la respuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de no aceptar la reducción de los salarios de los ministros, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que enviará una buena iniciativa al Congreso de la Unión para reformar el Poder Judicial, a fin de frenar los sueldos ofensivos de sus integrantes.

Señaló en la conferencia matutina que era de esperarse la respuesta de los ministros, ya que es claro el artículo 127 de la Constitución y lo violan constantemente con salarios inmorales cuando hay un país con tanta pobreza; no son siervos de la nación como decía Morelos.

"Son excusas leguleyas para seguir ganando más que el presidente , de todas maneras, hay que acotar eso, blindar ese artículo 127 constitucional. Vamos a elaborar una buena iniciativa, que va a ir acompañada para elegir a jueces, magistrados y ministros, que el pueblo los elija a los integrantes del Poder Judicial, como se elige a los integrantes del Congreso y al titular del Poder Ejecutivo", dijo.

Corte está en contra de la transformación del país, asegura

El presidente López Obrador arremetió en contra de los miembros del Poder Judicial por estar en contra de la transformación del país otorgando amparos para detener obras que significan bienestar y empleo para el pueblo.

"Entiendo muy bien su respuesta, no queda más que enviar una iniciativa de reforma a la Constitución más precisa porque ellos dicen que no está clara, no está especificado bien en la Constitución, y detallar todo", subrayó el primer mandatario.

En ese sentido, reconoció que para enviar dicha iniciativa habrá de esperar a la composición de la próxima Legislatura porque se requiere mayoría calificada para modificar la Constitución.

El presidente López Obrador cuestionó que los ministros de la Corte no hayan hecho nada cuando se presentaron algunos casos significativos como la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, de la Guardería ABC o cuando imperó el “narco estado” en la época de Genaro García Luna.

En ese sentido, ironizó: "Sí, sí hicieron hace poco, liberar las cuentas de la esposa de García Luna. No hicieron nada en el caso de Aguas Blancas para tener justicia, lo único que hicieron fue quitar a (Rubén) Figueroa y poner a (Ángel Heladio) Aguirre, pero no fue resultado de la Corte, lo hicieron en Gobernación, (Fernando) Gutiérrez Barrio".

DAN