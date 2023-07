¡Mejores que los corridos tumbados! AMLO recomienda 6 canciones a los jóvenes

El presidente Andrés Manuel López Obrador compartió varias canciones que no contienen mensajes violentos, para que los jóvenes a los que les gusta los corridos tumbados como los que interpreta Peso Pluma, tengan otras opciones musicales para disfrutar.

El pasado 26 de junio, el presidente afirmó que mantendrá un debate abierto en contra de los corridos tumbados o la "música buena ondita" que promueva las drogas, el narcotráfico o las armas.

"Nosotros nunca vamos a censurar, pueden cantar lo que quieran, pero no nos vamos a quedar callados cuando dicen que son buenas las tachas, y que tienen un arma calibre 50, y que son sus ídolos los narcos más famosos, y ese tipo de corridos con esas letras dirigida a los jóvenes", comentó en aquella ocasión.

Es por ello, que durante la semana pasada y este lunes, en su conferencia de prensa el presidente recomendó las siguientes canciones a los jóvenes:

'América', de Los Tigres del Norte con Residente y Calle 13

En su conferencia de este lunes, el presidente pidió que se reprodujera "América", de Los Tigres del Norte con Residente y Calle 13, canción que resalta por nacer en este continente ya se nos debe considerar americanos aunque a los países del norte no les guste y prefieran decir que somos latinos.

"Si el que nace en Europa es europeo, el que nace en el África africano. Yo que he nacido en América y no veo por que no he de ser americano", dice una de las estrofas.

'Ya Supérame', de Grupo Firme

Otra de las canciones que ha recomendado el presidente López Obrador es la de 'Ya Supérame', de Grupo Firme, la cual una vez dedicó a sus opositores.

'No se va', de Grupo Frontera

'No se va', de Grupo Frontera, es otra de las canciones que ha recomendado a los jóvenes e incluso señaló que es una de las que más le gustan.

'Te mereces un amor', de Vivir Quintana

Otro de los temas musicales que el presidente ha invitado a los jóvenes a escuchar y reprodujo en su conferencia para que la conozcan y la puedan escuchar es la canción de 'Te mereces un amor', de Vivir Quintana, cantante que es conocida por interpretar 'Canción Sin Miedo'.

'Frágil', de Yahritza y Su Esencia con Grupo Frontera

La canción 'Frágil', es otra de las opciones que el presidente dio a los jóvenes, a quienes les dijo que 'se puede ser feliz' sin estar escuchando música que haga referencia a la violencia y el narcotráfico.

'Latinoamérica', de Lila Downs con Residente y Calle 13

Finalmente otro de los temas musicales que invitó a escuchar es 'Latinoamérica', de Lila Downs con Residente y Calle 13, la cual calificó como "muy buena".

