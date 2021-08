AMLO cuestiona carta responsiva para regreso a clases; no será obligatoria, dice

El Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la Carta Compromiso de Corresponsabilidad que requiere la Secretaría de Educación Pública (SEP) a los alumnos que regresen a clases, la cual, afirmó, no será obligatoria para que ingresen a las escuelas.

Durante la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, AMLO se desmarcó de esa carta, la cual, sostuvo, no fue idea suya sino de "alguien de abajo".

Yo no tuve que ver con la carta. Si me hubiesen consultado yo hubiera dicho que no (...) Es una carga burocrática que se heredó del periodo neoliberal. Si van los niños y no llevan la carta, no le hace