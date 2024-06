AMLO cuestiona a la DEA 'por meter su cuchara' sobre reforma judicial mexicana

El Presidente Andrés Manuel López Obrador ( AMLO) se lanzó en contra de la Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos por meterse a opinar sobre la reforma judicial que promueve su gobierno, pues “¿quién les autorizó meter su cuchara?”.

“En el caso de la opinión de la DEA, yo creo que se toma en cuenta, ¿no? su punto de vista, pero ellos deben actuar con prudencia porque México es un país independiente y para decirlo coloquialmente, pero con todo respeto, ¿quiénes son ellos para decidir sobre asuntos que corresponden a los mexicanos?, ¿quién les autorizó a meter su cuchara en asuntos nuestros?”, cuestionó AMLO.

Mediante un memorando interno, la DEA advirtió que con la iniciativa presidencial de reforma al Poder Judicial, el narcotráfico podría promover a sus propios jueces al plantearse su elección por la vía del voto.

AMLO comparó el pronunciamiento de la agencia estadounidense sobre asuntos en México con el caso de que él hable sobre la tardanza y la ampliación constante de los plazos para dictar sentencia en contra del exsecretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna.

AMLO denunció que la justicia en Estados Unidos sólo está dando “largas, largas y largas” a la decisión de emitir sentencia contra el exfuncionario mexicano acusado de presuntos nexos con el crimen organizado.

“Es como si yo doy una opinión sobre por qué no informan sobre la ampliación de los plazos para juzgar a García Luna, después de que ya llevan no sé cuánto tiempo dando largas, largas y largas, pero no me corresponde meterme en eso, tienen ellos sus procedimientos”, afirmó AMLO.

AMLO pidió a los integrantes de la DEA y de otras agencias estadounidenses “nada más que sean más prudentes, más respetuosos, y lo decimos en buen plan, como cuates”, finalizó.

