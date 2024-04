AMLO cuestiona a EU por informe sobre DH; pide respetar soberanía: 'no son jueces del mundo'

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se lanzó en contra del Departamento de Estado de los Estados Unidos, al cual pidió respetar la soberanía de México y no convertirse en “jueces del mundo”, luego del informe anual de derechos humanos donde destacó abusos y violaciones, ataques al Poder Judicial y críticas a periodistas.

“Ellos no están acostumbrados a respetar las soberanías de los pueblos. Ayer, por ejemplo, sacó el Departamento de Estado una resolución hablando de que en México se violan derechos humanos y ellos situándose como los jueces del mundo. Nosotros somos respetuosos con ellos, ellos deberían de ser respetuosos con nosotros”, afirmó AMLO.

En tono molesto, AMLO aseguró que el Gobierno de México es respetuoso Estados Unidos, además de que la información dada a conocer por el Departamento de Estado contradice la coordinación que hay con la Casa Blanca en el tema migratorio.

“Nosotros no les decimos: ¿y por qué tienes a un candidato hostigándolo en los juzgados? ¿Y por qué destinas miles de millones de dólares para la guerra? ¿Y por qué no liberas a (Julián) Assange (fundador de Wikileaks), que lo tienen encarcelado injustamente?”, expuso AMLO.

AMLO también acusó a las autoridades estadounidenses de “no atender a los jóvenes de Estados Unidos que fallecen por la adicción a las drogas, al fentanilo” y de “reprimir y maltratar a los migrantes”.

“Nosotros no emitimos una carta de buena conducta porque no nos corresponde, pero ellos se quedaron con la manía de hace 200 años, desde la Doctrina Monroe. Ojalá y eso vaya cambiando porque no les ayuda, están anquilosados en el manejo de política exterior, con todo respeto”, puntualizó AMLO.

AMLO reaccionó así al reporte de Washington donde denunció a México por dejar sin investigar ni enjuiciar la mayoría de casos criminales como homicidios, torturas, secuestros, trata de personas y extorsiones, por lo que los niveles de violencia y explotación en el país se mantuvieron altos.

En la conclusión del informe estadounidense se estableció que no ha habido “cambios significativos” en la situación de derechos humanos en México, además de que, agregó, en muchas partes del país, las organizaciones dedicadas al tráfico de personas continúan actuando con connivencia con las autoridades locales.

AMLO dijo que es una gran mentira que su gobierno haya promovido más de 20 mil mensajes en contra de la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte, ya que se actúa con escrúpulos morales e importa mucho la honestidad.

“Bueno, si se trata de eso, primero nosotros no tenemos nada que ver, una gran mentira del Departamento de Estado o de quien dio a conocer esa información. Mentira, pero aceptando sin conceder, por qué ellos. No queremos que se metan, pero por qué las organizaciones de México no se han pronunciado por la campaña de 200 millones de mensajes en contra mía de NarcoPresidente”, subrayó AMLO.

El tabasqueño cuestionó que Estados Unidos se quiera asumir como el vigilante del mundo. “¿Quiénes son ellos, quién votó en la ONU para que el Departamento de Estado o el gobierno de EU sea el juez en el mundo y califique quién se porta bien, quién se portal mal?”, agregó.

