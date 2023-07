Movimiento de transformación está muy fuerte, ASEGURA

AMLO afirma que no le preocupa el crecimiento de Xóchitl Gálvez como candidata de la oposicón Al aclarar que no cuestiona a Xóchitl Gálvez por ser mujer, AMLO afirmó que no le preocupa el crecimiento de la panista como aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México