AMLO debe solicitar expediente e investigar acusaciones del NYT, afirma Xóchitl Gálvez

Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata presidencial de la oposición aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador debe solicitar el expediente con el que lo acusa el New York Times e iniciar una investigación de los actores que lo involucran, a fin de llegar a la verdad.

“Con la vara que midas, serás medido; bastaba una declaración para que el presidente iniciara una investigación. Hoy hay declaraciones, porque el New York Times, que por cierto le tengo un gran respeto ya que es un periódico de centro-izquierda, no saca una investigación sin rigor periodístico , por ello da cuenta en su investigación que hay testigos protegidos y declaraciones”, destacó.

Explicó que debe solicitar el expediente a ese medio, para conocer quiénes son las personas que están involucrando a su familia, pues él dijo que no protegería a su familia y colaboradores de ser responsables; por ello, mencionó que, si bien la misma investigación no está vigente por motivos políticos, aclaró que los de Morena no se deben emocionar, ya que los mexicanos deben saber que hay en ese expediente.

El presidente López Obrador habló la mañana de este viernes sobre el reportaje del NYT. Cuartoscuro

“A mí me dice la gente que ya entienden lo del Culiacanazo, el saludo a la mamá del Chapo, el porqué no se ataca a los delincuentes; esa es la verdad. En la vida real no se ataca a los delincuentes y se le permite que se apoderen del territorio nacional. Yo le digo al presidente que sea congruente y que abra una investigación con el contenido de esa información para saber de qué tamaño es la corrupción de su gobierno”, dijo.

AMLO le tiene más “respeto” a “El Chapo” que a la oposición

Además, dijo que le preocupa que el presidente se sienta por encima de la ley, cuando México es el país más poderoso del planeta para ejercer el periodismo y ahora el mandatario federal expone a la reportera Natalie Kitroeff cuando solo hace su trabajo, pues afirmó que la periodista está embarazada y es doble motivo para protegerla.

Gálvez Ruíz dijo que “hechos rebasan a los dichos”, pues el Ejecutivo enfrentara a la delincuencia y aplicara la ley, serían inverosímiles las acusaciones, pues, al contrario, parece lógico esas acusaciones. Mencionó que cuando se trata de la oposición es verdad todo, pero cuando es su familia es calumnia

“Los periodistas dan cuenta de las investigaciones, pues en el 2006 hay posibles aportaciones de la delincuencia organizada a su campaña y eso fue una investigación. Yo reporté evidencias de contratos millonarios a los amigos de sus hijos, hay gente cercana que son unos hampones; ¿por qué lo del Culiacanazo? Al Chapo le tiene un enorme respeto y a la oposición no”, explicó.

