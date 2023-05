AMLO es declarado persona non grata por Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú

La Comisión de Relaciones Exteriores de Perú rechazó las declaraciones del presidente de México, Andrés López Obrador, y ante ello lo declaró persona non grata.

#CongresoInforma l Con 11 votos a favor, la Comisión de Relaciones Exteriores aprobó la moción que rechaza las declaraciones del presidente de México, Andrés López Obrador, y lo declara persona non grata. pic.twitter.com/ESgK6GV7xx — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) May 22, 2023

La moción recibió 11 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones de los integrantes del grupo de trabajo legislativo, que preside la legisladora conservadora María del Carmen Alva.

Durante el debate del pronunciamiento, Alva informó a los parlamentarios que López Obrador había declarado este lunes que sería "un orgullo" que lo declaren persona non grata.

"Ya sabemos cómo es esta persona y con más gusto vamos a declararlo persona non grata", respondió la parlamentaria.

En ese sentido, la comisión expresó su "rechazo a las inaceptables declaraciones" de López Obrador "que constituyen, una vez más, una violación del principio de no injerencia de otro Estado" y agregó que el presidente mexicano incumple sus "obligaciones jurídicas del acuerdo marco" de la Alianza del Pacífico al negarse a entregar a Perú la Presidencia pro tempore.

Por esos motivos, la moción pidió al pleno del Congreso que lo declare "persona non grata" y que se exhorte a los ministerios del Interior y Exteriores para que "realicen las acciones necesarias" para que "no ingrese al territorio nacional".

AMLO habló del tema en la mañanera

Esta mañana, Andrés Manuel López Obrador aclaró que este tema era una decisión que tomaría la alta clase política del país sudamericano, porque los pueblos están hermanados y él no podía quedarse callado ante la injusta destitución del expresidente Pedro Castillo y su posterior encarcelamiento.

“Entonces yo no puedo quedarme callado ante eso, pero además dije en su momento, de que todo ese proceder arbitrario tenía que ver con los intereses económicos que se aprovechan de los recursos naturales del Perú, también a costa del sufrimiento del pueblo de Perú; que esa oligarquía peruana es la que domina la que manda y que también no se me hacía correcto ni normal, el que apenas se estaba dando a conocer la destitución de Pedro Castillo y ya la embajadora de Estados Unidos en Perú, estaba avalando la decisión que tomó el Congreso”, señaló el mandatario mexicano.

López Obrador anticipó que los legisladores peruanos concluirán que es una persona no grata para el gobierno del país, pero pidió a los ciudadanos de aquella nación que se enteren de los argumentos que sostiene y por qué quieren declararlo “no grato”, lo que consideró un “timbre de orgullo”, viniendo del gobierno de Dina Boluarte.

“Entonces si me van a declarar non grato, que sepan cuando menos la gente ¿por qué es? No sé pero es que leí ayer que iban a discutir este asunto en el Congreso que tengan todos los elementos, ellos lo saben, pero lo que quiero lo que quiero es que el pueblo peruano sepa ¿Cuál es mi argumento? ¿qué sostengo?”, pidió el Ejecutivo mexicano.

Agregó que mientras los peruanos discuten si aceptan o no al presidente mexicano, militares estadounidenses se preparan para brindar capacitación a los peruanos y demandó a Washington evitar este tipo de políticas injerencistas.

“No sé si sea cierto de que ayer, ese congreso de Perú autorizó que lleguen al Perú 700 soldados estadounidenses armados a petición de la que está detentando la presidencia y con autorización del Congreso de Perú. 700 soldados estadounidenses para entrenar a fuerzas armadas del Perú y a la policía del Perú; no culpo solo a quienes permiten eso, sino hago un llamado de atención al gobierno de Estados Unidos porque eso, es mantener una política injerencista que en nada ayuda a buscar la hermandad entre los pueblos del continente americano. En nada ayuda, es prepotencia, no tiene nada que ver con la política de buena vecindad. del presidente Roosevelt”, expresó López Obrador.

En cambio dijo, en el caso de Ecuador, el Presidente Lasso también ordenó la disolución del Congreso, junto con la del Ejecutivo.

“Fíjense en el caso de Ecuador, para que vean que no es el mismo racero allí, se supone que lo que hizo mal, que está dentro de sus facultades legalmente yo creo que políticamente es otra cosa, podríamos no estar de acuerdo, pero legalmente el Presidente tiene la facultad de disolver el Congreso y se convoca elecciones. Eso fue lo que se hizo en Ecuador, había un proceso para llevar a cabo un juicio político contra el presidente Lasso, entonces lo que él hace, el Congreso aprueba el inicio del juicio político y él lo que hace en el marco de su facultades, es disolver el Congreso y al mismo tiempo se disuelve el Poder Ejecutivo, en este caso el Presidente deja de tener funciones, o sea, los dos poderes el Legislativo y el Ejecutivo y se convoca a elecciones de un período de seis meses y es un procedimiento democrático porque va a ser el pueblo, al final, de Ecuador el que va a decidir.

"Quiénes van a estar en el Congreso y quién va a ser el próximo presidente es un método democrático. Acá no, en el caso de Perú fue una destitución por el planteamiento que hizo el presidente originalmente de desaparecer el Congreso, entonces lo que hacen es que lo destituyen a él y lo encarcelan y le inventan delitos, le fabrican delitos de corrupción y demás”, afirmó el Presidente López Obrador en Palacio Nacional.