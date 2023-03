AMLO defiende candidatura de Bertha Alcalde a consejera presidente del INE; “No lo prohíbe la ley”, dice

El Presidente Andrés Manuel López Obrador justificó la candidatura como aspirante a consejera presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) de Bertha Alcalde Luján, hermana de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Lujan, e hija de la exsecretaria general de Morena, pues, dijo, pese a su cercanía con el partido guinda, no hay impedimento legal para que se postule .

"No están impedidos, si no lo prohíbe la ley, si en los requisitos no está prohibido y se cumplen los requisitos, no hay ningún problema", dijo el Presidente en rueda de prensa matutina.

Al mandatario federal se le cuestionó que Alcalde Lujan sea cercana al partido en el poder, así como que ella no cuente con experiencia en materia electoral, a lo que López Obrador respondió que, mientras ella sea gente honesta, no importa el no contar con esta capacitación.

" Lo importante es que sea gente honesta, limpia , además se hace un examen y por lo general de manera sincera. Con todo respeto, los conservadores son muy hipócritas y corruptos, y son los que se resisten", acusó el mandatario.

López Obrador reconoció que incluso Bertha Alcalde ha colaborado con su gobierno como abogada en la Secretaría de Seguridad y en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). También, aunque no lo mencionó, fue delegada de Programas del Bienestar en Chihuahua.

"Bertha Alcalde es una buena abogada, joven. Tengo con ella la experiencia de que trabajó con nosotros en la Secretaría de Seguridad y en Cofepris, donde había muchísima corrupción. Es ahí donde se autoriza la comercialización y la venta de medicinas, donde se autoriza la calidad de las medicinas y era la de las instituciones más corruptas, y ella trabajó como abogada. Eso es de la experiencia es muy relativo. No, se requiere honestidad", dijo el Presidente.

