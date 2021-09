AMLO defiende a Delfina Gómez de supuestos cobros de "diezmos" en Texcoco

El Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió a la secretaria de Educación, Delfina Gómez, luego de la multa de 13.9 millones de pesos que impuso el INE a Morena al detectar que durante su gestión en Texcoco se incurrió en la práctica del "diezmo" a sus trabajadores en la alcaldía.

En la conferencia de prensa mañanera, AMLO afirmó que estas acusaciones forman parte de una campaña política contra la profesora porque consideran que podría ser candidata al gobierno del Estado de México en 2023.

Ya la ven a la maestra como posible candidata porque en el 2023 vienen elecciones en el Estado de México; siempre digo, no hay texto sin contexto (...) La maestra Delfina es una mujer honesta, no es una potentada... aseguró el primer mandatario.

Recordó que en la elección cuando fue candidata al Senado de la República ganó el espacio con una votación de más de dos millones de votos en el Estado de México; además también fue presidenta municipal de Texcoco, diputada federal y ahora es secretaria de Educación.

Consideró que "puede haber campañas de desprestigio y no prosperan, y más ahora que se cuenta con las redes sociales, antes sí afectaban". Sin embargo, "les puedo garantizar que no tiene los bienes" que otros personajes de la política.

te puede interesar Multan a Morena por diezmos que pedía Delfina en Texcoco

En ese sentido, AMLO reprochó que ahora resulta que el INE sanciona a Morena porque supuestamente, cuando Delfina Gómez fue presidenta municipal de Texcoco, "pedía moches como lo del aeropuerto (Felipe Ángeles), pero ahí era para que compraran sillas de ruedas y presentaron una denuncia por eso", dijo.

Sin embargo, abundó el mandatario, cuando Gómez Álvarez buscó la gubernatura del Estado de México, en esa campaña participaron entre otros la señora Josefina Vázquez mota y el actual gobernador Alfredo del Mazo. "¿Por qué con la maestra Delfina?" , cuestionó.

AMLO resaltó que "si una gente llega a un cargo y se roba dinero, ¿qué es lo primero que hacen?, ahora a lo mejor ya no, pero antes qué hacían, lo primero era exhibirlo, por sus complejos, sus mansiones".

Mencionó que, en su libro, que aseguró ya está agotado, puso el ejemplo del exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, "que tiene una historia ejemplar porque viene de abajo, de una familia humilde, estudia en escuela pública y llega a ser gobernador, y ahí empieza.

"Una de las primeras cosas que hace es cerrar El Mexe, la escuela normal donde estudiaban los hijos de campesinos, de la gente humilde, para maestros. Y luego a secretario de Gobernación, después a vivir en las Lomas", reveló.

López Obrador resaltó que no es sólo Osorio Chong, es un modelo, "entonces me dicen la maestra Delfina, me daría pena si se tratara de otra persona que tuviese, por ejemplo, 100, 200 concesiones de taxis".

AVC