INE multa a Morena con 4.5 mdp por “diezmos” de Delfina Gómez en Texcoco

Por mayoría de votos, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) avaló la sanción de más de 4.5 millones de pesos al partido Morena, por la retención ilegal de salarios a empleados del ayuntamiento de Texcoco cuando era alcaldesa Delfina Gómez Álvarez.

Durante la sesión de este viernes, los consejeros determinaron que hubo irregularidades en esos “diezmos” aplicados a 550 trabajadores de la alcaldía mexiquense y del DIF municipal, para la campaña de Gómez Álvarez a la gubernatura del Estado de México, en 2017.

Adriana Favela, presidenta de la Comisión de Fiscalización del INE, argumentó en su exposición de motivos, que en la investigación se pudo determinar la recaudación de 13 millones 752 mil 414 pesos, a través de la corriente Grupo de Acción Política que lidera el senador Higinio Martínez Miranda.

“El dinero fue utilizado con fines proselitistas”, afirmó la consejera al subrayar que de ese total de recursos obtenidos ilícitamente, 2.3 millones fueron directos a actos de proselitismo, mientras que el resto no se pudo rastrear porque el dinero se usó en efectivo.

De acuerdo con la investigación de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, las retenciones salariales fueron cada quincena durante tres años, recursos que manejó el grupo político GAP.

En otra parte de la indagatoria se detectaron también cheques expedidos por el Sistema Municipal DIF Texcoco, del gobierno del Estado de México y de personas físicas y morales, así como transferencias bancarias procedentes de diversas cuentas de dicho municipio.

Al respecto, Lorenzo Córdova, presidente del INE, calificó esta acción cometida por la hoy secretaria de Educación, Delfina Gómez, y la organización GAP, como una “práctica política vulgar”.

En tanto, el consejero Ciro Murayama destacó que la investigación demuestra que “es evidente que se creó una trama ilegal de financiamiento indebido a un partido político, lo que tampoco es nuevo ni novedoso, lo mismo hizo el PRI”.

Claudia Zavala, consejera del INE, votó a favor de la sanción, ya que, aseveró, está “contra estos fraudes para evitar este tipo de recursos ilícitos en los partidos políticos de ente público en cualquiera de sus etapas”.

Mientras el representante de Morena en el Consejo del INE, Eurípides Flores, consideró que la investigación a Delfina Gómez fue desproporcionada e incongruente.

Hay una falta grave al debido proceso, los involucrados no conocieron las diligencias de investigación y el contenido de la queja sino hasta dos años después Eurípides Flores, representante de Morena en el Consejo del INE

Además, comentó que no está acreditado que el Grupo de Acción Política esté ligado a Morena; “esta premisa es errónea, la autoridad no ha llegado a las conclusiones de qué es el GAP, su existencia o naturaleza. No hay verdadera certeza de este Grupo”, enfatizó.

En la discusión del proyecto, varios consejeros se habían pronunciado a favor de que la multa a Morena debiera ser por más de 13 millones de pesos que fueron retenidos a los trabajadores.

“La multa debiera de ser por todos los recursos que fueron descontados. Es un muy mal precedente, ¿qué mensaje va a mandar el INE?, que sale muy barato vulnerar la norma”, sostuvo a su vez, el consejero José Roberto Ruiz.

El Consejo General determinó dar vista a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México como a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales “por las conductas que pudieran configurar delitos electorales”.

