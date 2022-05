No fue un desliz, así pienso: AMLO sobre defender la vida de presuntos delincuentes

Ante las críticas, en las que incluso se señaló que pudo haberse equivocado sobre la defensa de la vida de presuntos delincuentes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que así piensa.

"No fue un desliz, no, fíjense que así pienso y vamos a analizarlo, actuaron muy bien los soldados pero para que se entienda mejor, porque no estoy hablando de (Leonardo) Curzio y (José) Cárdenas, son millones que piensan así", dijo el mandatario.

Además, respaldó la actuación de los militares en Nueva Italia, Michoacán, al evadir un bloqueo de presuntos integrantes del crimen organizado.

"¿Cómo vamos querer que alguien pierda la vida, cómo vamos a estar en el fondo a favor de la ley del talión?", cuestionó López Obrador.

También mencionó que no le importan las críticas y burlas sobre su estrategia de "abrazos, no balazos" en contra de la delincuencia porque sin violar los derechos humanos está dando resultados, afirmó.

"Cuando dije abrazos no balazos, y se rieron, todavía lo siguen haciendo, pero no me importa, porque nuestra estrategia de atender a la gente pobre, de atender a los jóvenes nos está dando resultados, sin violar derechos humanos se está avanzando, porque le estamos quitando el semillero a la delincuencia, les estamos quitando a los jóvenes", destacó el Presidente.

