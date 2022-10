AMLO defiende inasistencia de titular de la Sedena ante legisladores para aclarar hackeo

El Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la inasistencia del general Luis Cresencio Sandoval a comparecer ante la Cámara de Diputados para aclarar el hackeo que sufrió la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y recomendó a los reporteros dejar el tema “porque no es nota” .

En conferencia matutina, comentó que el tema del reciente hackeo a la Sedena por parte del grupo identificado como “Guacamaya” es “politiquería” y que son los conservadores los únicos que le dan importancia, pero que éste ya no funciona para desprestigiar las acciones del Gobierno. Por ello, recomendó a los medios que “ya le cambien” .

No le den importancia a eso, no es nota. Nota es que el peso sea la moneda menos devaluada en el mundo; eso sí es nota. Lo demás viene de nuestros adversarios conservadores. No hay que enojarse: hay que estar contentos, alegres, felices, y que ellos se serenen que se tranquilicen.

Ante la insistencia de la prensa para saber si es verídica la información obtenida por el grupo Guacamaya, el mandatario desestimó contestar al respecto y consideró que toda la prensa está en contra suya .

Me preguntaron por qué no contestaba yo todo: pues porque es mucho, de veras, son muchos los aplaudidores que tienen los potentados, los conservadores, muchísimos. [...] Ya es el colmo, ya me convertí en una empresa muy lucrativa para muchos. Les pagan para que me peguen, muchísimo dinero, y a veces me da hasta pena por los compañeros de los periódicos, porque lo tienen que hacer, si no los corren.