AMLO defiende a Rocío Nahle por aspiración a gobernar Veracruz; no habrá más renuncias, señala

Al asegurar que ya no habrá más renuncias en su gabinete, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió las aspiraciones de Rocío Nahle a la gubernatura de Veracruz, aun cuando nació en Zacatecas, de quien, dijo, sólo tiene agradecimiento por su trabajo en la Secretaría de Energía donde obtuvo una calificación de “muy bien (MB)”.

“No tengo más que agradecerle a Rocío por su trabajo. Acerca de que no es de Veracruz, fue electa diputada federal por Veracruz, fue electa senadora de mayoría”, dijo AMLO en la conferencia mañanera.

Destacó que Nahle García, en la elección de 2018, obtuvo un millón 820 mil votos, 48 por ciento del total, y el segundo lugar un millón 261 mil, es decir Julen Rementería, “es el que está ahora, el que trajo a los de Vox. ¿Para qué me preguntas?, señaló a reportera tras responsabilizarla de que los del INE lo vayan a “cepillar”.

Expuso que “yo soy veracruzano, soy tabasqueño, soy choco jarocho porque de acuerdo a la Constitución de Veracruz en el artículo 11 se establece que los hijos de padres veracruzanos también son veracruzanos y mi papá era de Veracruz, de Nopaltepec, de la cuenca del Papaloapan con mucho orgullo, y mi madre tabasqueña de Frontera, Tabasco”.

leer más Rocío Nahle presenta su renuncia como secretaria de Energía a López Obrador│ VIDEO

Reiteró que Rocío Nahle es una mujer de primera, lo cual demostró con su trabajo en la construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, en tiempo récord de cinco años, la cual, abundó, ya está produciendo gasolinas.

AMLO aclaró que no sólo es Rocío Nahle una buena funcionaria, sino también hay dirigentes, hombres y mujeres de Veracruz, del movimiento de transformación, con convicciones, con principios, honestos, pero al final, añadió, el que va a decidir es el pueblo.

“A mí nunca me ha gustado, siempre he estado en contra de que quieran descalificar a alguien, ganarles en la mesa, porque yo lo padecí dos veces, primero cuando fui candidato a jefe de Gobierno, me impugnó el PRIAN de que yo no era de aquí, que no tenía la residencia”, acotó.

Por último, el presidente informó que en las próximas horas se decidirá quién será la persona que sustituirá a Rocío Nahle en la Secretaría de Energía.

