AMLO no puede dejar a la deriva caso Ayotzinapa, señalan familiares de estudiantes desaparecidos

En el marco de la reunión con el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Felipe de la Cruz, padre de uno de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, afirmó que el mandatario federal no puede dejar a la deriva las investigaciones solo porque concluye su mandato en septiembre próximo.

Demandó conocer la verdad de los hechos ocurridos en septiembre de 2014 cuando desaparecieron 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, aunque, reconoció, no esperan mucho del caso.

Lo mismo de siempre, que se siga avanzando en las investigaciones, que esto no termina, que no porque el Presidente termine su periodo va a dejar esto ahí a la deriva, venimos con la exigencia de que esto no puede terminar hasta saber la verdad y que haya justicia