Defiende AMLO labor de Gatell: denuncias son producto del odio y la politiquería

El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la demanda contra el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, por posibles omisiones en el manejo de la pandemia de Covid-19 es producto del rencor y de la politiquería.

“Se le va a dar todo el apoyo jurídico y se van a presentar todos los argumentos, pero también el apoyo político y moral. No es nada más de que ahí el doctor Hugo, no, es la defensa de un compañero, de un responsable de la política contra el Covid”, remarcó.

En conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, el Ejecutivo federal sostuvo que el funcionario tendrá todo el apoyo de su Gobierno contra la orden que emitió un juez para que la Fiscalía General de la República (FGR) lo investigue por “homicidio por omisión” durante la pandemia.

“Es desde luego producto del rencor, del odio y de la politiquería. Me consta que el doctor Hugo López-Gatell es un profesional responsable. Creo que no sólo es una injusticia, sino es una actuación de mala fe, diría de odio; no se toma en cuenta que en los servicios prestados a la sociedad por el doctor Hugo López-Gatell han sido excepcionales”, destacó.

leer más Suman 2 mil personas en denuncia contra Hugo López-Gatell

El primer mandatario aseguró que el subsecretario de Salud es un profesional serio y de primer orden, “es una dicha el que contemos en una circunstancia tan difícil con un profesional con tanto conocimiento sobre la materia, es de los mejores especialistas en pandemias del mundo”.

Añadió que el funcionario es un hombre decente, honesto y un auténtico servidor público, por lo que consideró que las acusaciones en su contra son resultado de la descomposición e inmoralidad de parte de conservadores, que están molestos porque México ha dado buenos resultados en el manejo de la pandemia.

“Están obnubilados, o sea, es una cosa irracional por completo, pero no sólo son los que denuncian, son los de arriba, y mucha gente que es susceptible de manipulación, pero no son pocos, son millones, porque así es el conservadurismo”, sentenció.

Se le va a dar todo el apoyo jurídico y se van a presentar todos los argumentos, pero también el apoyo político y moral. Es una cosa irracional por completo, pero no sólo son los que denuncian, son los de arriba, y mucha gente que es susceptible de manipulación

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

Destacó que a su llegada al Gobierno se encontró con un sistema de salud que se encontraba en el suelo y lleno de corrupción, donde se dedicaban a saquear y a robarse hasta el dinero de las medicinas, lo cual pudo ser modificado para enfrentar emergencias como la pandemia, donde se han alcanzado altos niveles de vacunación.

“Como todo eso se terminó, pues los que hacían los grandes negocios se dedicaron a impulsar, a echar a andar una campaña de desprestigio pensando que nos iban a hacer cambiar de parecer, que íbamos a dar marcha atrás”, sostuvo.

El 25 de noviembre de 2020, los familiares de Felipe del Carmen Jiménez Pérez y Eber Álvarez Zavala, quienes perdieron la vida a causa de la Covid-19, presentaron una demanda penal en contra del subsecretario López-Gatell por el delito de homicidio por omisión.

Aunque en un principio se había considerado que los hechos denunciados no eran constitutivos de delito, el pasado 20 de noviembre el juez de control Ganther Alejandro Villar Ceballos determinó que la FGR debe investigar las posibles omisiones en las que incurrió el subsecretario y cualquier otro funcionario en el manejo de la pandemia.

Ayer, 49,150 casos... y hospitalizaciones aumentan 316%

La Secretaría de Salud (Ssa) reportó en las últimas 24 horas un total de 495 muertes por Covid-19 y 49 mil 150 nuevos contagios, con lo que suman un total de 304 mil 803 defunciones y cuatro millones 828 mil 446 casos acumulados en lo que va de la pandemia.

En el Informe Técnico Diario, la dependencia señaló que hay 635 mil 366 casos sospechosos, 302 mil 473 activos, y que se han recuperado tres millones 895 mil 700 personas de esta enfermedad.

En el último día, la ocupación de camas generales aumentó un punto porcentual, para ubicarse en 46 por ciento, mientras que en las camas con ventilador se mantuvo en 28 por ciento.

Con relación a la Estrategia Nacional de Vacunación, detalló que se han inoculado a 83 millones 439 mil 107 personas, de las que 76 millones 805 mil 979 cuentan con esquema completo de vacunación y seis millones 633 mil 128 sólo han recibido una dosis.

Gráfico

Se disparan hospitalizaciones

De acuerdo con el Sistema de Información de la Red IRAG de la UNAM, las hospitalizaciones se han multiplicado por cuatro (313.6 por ciento) desde el 1 de enero, cuando la cifra de pacientes era de dos mil 117, mientras que para el 26 de enero se contabilizaban ocho mil 756.

Hasta ayer, los estados que ya superan el 70 por ciento de ocupación hospitalaria son Durango (80), Zacatecas (78.7), Ciudad de México (74.5) y Aguascalientes (70.13 por ciento). Este último estado también ya ocupa el primer lugar en el país con mayor saturación en camas con ventilador, con 70.58 por ciento. El resto de entidades se encuentra debajo del 47 por ciento en este indicador.

Nayarit es el único estado que ya no cuenta con espacios en las Unidades de Cuidados Intensivos; el segundo lugar con mayor ocupación es Aguascalientes, con 90.47 por ciento, y Zacatecas, con 73.9. Ciudad de México, Jalisco, Durango, Querétaro, Chihuahua, San Luis Potosí, Nuevo León y Coahuila se encuentran entre el 50 y 62.45 por ciento de su capacidad.

Con información de Yazmín Veloz y Yulia Bonilla

lemm.