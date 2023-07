AMLO descarta denunciar al abogado de GGL

El presidente A Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que no podrá presentar una denuncia en contra del abogado de Genaro García Luna por difamación, como lo había anunciado, pero sí hará una protesta a través de una carta que hará pública.

Explicó que luego de hacer una consulta con abogados encontró que en Estados Unidos los abogados se encuentran protegidos legalmente, por lo que sólo está actuando en defensa del exsecretario de Seguridad Pública.

“Estoy haciendo una carta al abogado de García Luna, se las voy a dar a conocer la próxima semana. Resulta que hice una consulta con abogados y está muy protegido el abogado de García Luna por las leyes, goza de impunidad y no se puede, no procede una denuncia en contra de él, hay, vamos a decir, tesis, jurisprudencia en el derecho, en Estados Unidos, en las leyes de Estados Unidos, que protegen a los abogados, no se les puede acusar por difamación y daño moral.

“Entonces sí le estoy mandando una carta que voy a hacer pública, para explicar eso, que también es al mismo tiempo una protesta, porque no es posible que se calumnie y no se pueda acusar al calumniador o goce de impunidad, todos estos abogados, es algo muy peculiar”, declaró.

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

Durante la mañanera, se reiteró la información que el miércoles dio a conocer la Fiscalía General de la República (FGR) sobre las tres órdenes de aprehensión que están vigentes en contra de García Luna, su esposa y varios involucrados por delitos cometidos en México, que no tienen vinculación con el proceso que se le sigue en Estados Unidos.

Se indicó que la primera es por la participación de García Luna en el caso “Rápido y furioso”, en el que se introdujeron ilegalmente armas; la segunda, por su participación en un daño patrimonial por más de 64 mil millones de pesos en el caso de la construcción de diversos penales federales, y la tercera, por el equipamiento de cárceles públicas con 10 contratos ilegales por cinco mil 112 millones de pesos.

Al respecto, López Obrador aseveró que así como el expresidente Felipe Calderón hace comentarios desde España sobre otros temas, también debería pronunciarse sobre este caso: “Que escriba algo o que grabe un video”, aseveró.