AMLO descarta que haya golpe de Estado judicial

El Presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que ocurra un “golpe de Estado judicial” en contra de la sobrerrepresentación que se acusa contra Morena, PT y PVEM en el Congreso.

En su conferencia matutina, dijo que la población “ya habló” en las elecciones pasadas y refirió que en la Constitución no hay fundamentos para que la oposición tenga más diputados, entonces no hay preocupación.

“Qué les extraña, habló México, habló el pueblo… ¿Con qué fundamento le dan más (diputados)? Si no está en la Constitución y no está en la ley. Y no preocuparse que van a hacer o llevar a cabo golpes de Estado, los del Poder Judicial junto con la mafia del Poder. No, no, el pueblo de México es mucha pieza”, dijo.

En otro punto, el Presidente afirmó que se logró rescatar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de los neoliberales y corruptos que la querían destruir, y a pesar de que, dijo, “nos tumbaron” en el Poder Judicial los jueces, magistrados y ministros corruptos la ley eléctrica nacional aprobada por el Congreso.

Ante la presencia del director de la CFE, Manuel Bartlett, y funcionarios de la empresa, López Obrador dijo que la inversión en la compañía mexicana en ese sexenio es histórica, pues no se había destinado tanto presupuesto en la industria eléctrica nacional.

“Se quedaron con el ansia de la privatización, traficantes de influencias y gente acostumbrada al saqueo y a la corrupción y siguen con las campañas que nos vamos a quedar sin luz, que no llega más inversión para construir nuevas centrales, que no hemos avanzado en la transición energética, etcétera, etcétera.

“Todo esto no sólo como una acción aislada de traficantes de influencias y de corruptos, sino de autoridades. Tenemos el caso de jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial que están cooptados, como esa palabra no se entiende bien, el sinónimo equivale a comprados”, expuso.

Señaló que su Gobierno ha enfrentado todos esos obstáculos para rescatar a la CFE, y recordó que “nos tumbaron en el Poder Judicial la ley eléctrica aprobada por el Congreso, la declararon inconstitucional por esos intereses, nada más que nosotros somos muy perseverantes y tenemos convicciones y principios”.

Bartlett Díaz aseguró, por su parte, que el sistema eléctrico nacional es una hazaña del pueblo de México, impulsada por “tres grandes presidentes”, Lázaro Cárdenas del Río, Adolfo López Mateos y Andrés Manuel López Obrador, quien “ordenó el rescate de la CFE ante una reforma espuria, claudicación del gobierno anterior, decretando la rápida desaparición de la empresa pública para establecer un falso mercado, multiplicando la generación privada sin límite, anclada en mecanismos de saqueo a la CFE, y un sistema abiertamente oligárquico”, expuso.

El funcionario reiteró que la Comisión Federal no desaparece, por el contrario, se fortalece técnica y financieramente, ya que, añadió, eleva su capacidad de generación al 60 por ciento, garantizando así la electricidad para todos los mexicanos.

“Frente a innumerables obstáculos, amagos internacionales, guerra judicial e informativa sufragada por los interesados en el apoderamiento del mercado eléctrico nacional, el rescate se ha logrado gracias a la fortaleza política e ideológica del Presidente”, indicó.