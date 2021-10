AMLO descarta negociar presupuesto con el PRI a cambio de voto a favor de la reforma eléctrica

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) descartó cualquier tipo de negociación con el PRI en la Cámara de Diputados para la aprobación del Presupuesto de Egresos 2022 a cambio del voto a favor de la reforma eléctrica.

"No eso no, es politiquería; eso es lo que hacían antes, que se encerraban y negociaban en la cúpula a espaldas del pueblo y siempre se ponían de acuerdo, porque les iba bien a los de arriba, pero les iba muy mal a los de abajo. Ningún tipo de negociación que afecte al pueblo, no se va a utilizar nada como moneda de cambio", expresó.