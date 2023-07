AMLO descarta orden de empujar a migrantes al río en Texas; 'sería inhumano'

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no cree que la policía de Texas tenga la orden de empujar a bebés, niños y migrantes a las aguas del Río Bravo para regresarlos a México, ya que sería inhumano, una barbaridad, un exterminio.

Lo anterior al ser cuestionado sobre dicha información revelada por Hearst Newspapers como parte de la política antimigratoria del gobernador de Texas, Gregg Abbott.

“Lo primero (de empujar a inmigrantes) no lo creo, sería una barbaridad, es extremo, es inhumano, es exterminio, no lo creo”, respondió durante la conferencia de prensa mañanera al subrayar que sí es posible que se les niegue el agua a los indocumentados, e incluso sean perseguidos por las autoridades fronterizas.

AMLO denunció que Abbott fomenta el odio en contra de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos, además de asumir medidas electoreras como colocar boyas flotantes en el Río Bravo y alambradas con navajas, y rechazó que en un futuro pueda reunirse con él.

“Se llegó en un tiempo a cazar a migrantes, tremendo, porque fomentaron ese odio al migrante, que es lo que siguen haciendo, por eso lo de las boyas naranjas y alambradas con navajas.

“Sin embargo, no deja de ser propaganda, publicidad porque es una franja muy pequeña, es para tomarse la foto y sacar votos o pretender sacar votos, porque yo creo que ya no les funciona eso, la gente de Texas no ve bien eso”, insistió el tabasqueño.

Agregó que los conservadores en Estados Unidos siguen usando la estrategia antiinmigrante para obtener votos en las elecciones, sin embargo, afirmó, ya no funciona.

“Nosotros vamos a seguir denunciando a todos los políticos antiinmigrantes, antimexicanos, el gobernador de Texas que es el que promueve esas acciones. Incluso senadores de Texas ya se han moderado, he estado pendiente y ya le han bajado a eso, pero el gobernador sí sigue, o ellos mismos a través de asociaciones antiinmigrantes en Texas y en otros estados de la unión americana”, añadió.

López Obrador ejemplificó el caso del estado de Arizona donde después de mucho tiempo dominado por republicanos, en las pasadas elecciones ganó una candidata demócrata, Kathleen Marie Hobbs.

“Me entrevisté con ella en Sonora, muy buena persona, en Nogales nos encontramos. Y si a mí me invita, lo digo de manera respetuosa, a tener una reunión con el gobernador de Texas, lo que diga mi dedito”, señaló mientras movía el dedo índice derecho en señal negativa.

