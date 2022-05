AMLO descarta ruptura con EU por diferencias sobre Cumbre de las Américas

De cara a la Cumbre de las Américas y de la visita a nuestro país de la comitiva organizadora, el Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que aún no se ha dado una respuesta negativa categórica sobre su petición para que no se excluya a nadie en este evento.

“No ha habido una respuesta negativa categórica; no han dicho no”, dijo el mandatario al recordar que aún no se han enviado las invitaciones.

En cuanto a la visita del senador Christopher J. Dodd, el mandatario comentó que era importante que escuchen las propuestas.

También agregó que no se debe pensar que en caso de no llegar a un acuerdo sobre la cumbre significa que se vaya a dar una ruptura.

“Por eso no se debe pensar que, si en este caso, de la Cumbre, no coincidimos, pues ya se va a producir una ruptura, de ninguna manera”, aseguró.

Y reiteró que siempre se va a tener una relación de amistad y respeto con Estados Unidos.

fgr