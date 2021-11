AMLO descarta salida de Jorge Alcocer del Gabinete Federal

El Presidente Andrés Manuel López Obrador descartó la supuesta salida de Jorge Alcocer, secretario de Salud, del Gabinete federal y aseguró que se trató de un rumor, pues su desempeño al frente de la dependencia federal ha sido notable.

"Es un hombre sabio, recto, honesto, sensible, humano, no creo yo que haya habido un secretario de Salud así. Quizá antes, pero que yo recuerde no".