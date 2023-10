AMLO designa a Alberto Becerra, ex integrante de su ayudantía, como director del Indep

El titular del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador anunció que Alberto Becerra, exintegrante de la ayudantía presidencial, será el nuevo director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), en sustitución de Ernesto Prieto que buscará la candidatura de Morena a la gubernatura de Guanajuato.

“Es una gente de absoluta confianza de nosotros, ha estado trabajando conmigo (…) estuvo en ayudantía, es de los jóvenes que me han acompañado y se van formando, que los voy orientando, son como alumnos que recorren conmigo el país, y ya después de un tiempo, ya que se prueban que son honestos, que le tienen amor al pueblo, entonces se les promueve”, afirmó.

En la conferencia de prensa mañanera, el presidente consideró que se debe formar a muchos servidores públicos jóvenes, darles oportunidad de participar en el relevo generacional para continuar con la transformación del país, para lo cual, abundó, es importante tener cuadros.

“Parte de la decadencia de la política del pillaje fue que se abandonó el servicio público, no se formaron cuadros para el servicio público y se necesitan hombres comprometidos, dispuestos a servir, no estén pesando en robar, hacerse grandes con la riqueza mal habida, que tengan mística y que entiendan que la política es un imperativo ético.

“No estos fantoches que había antes, todavía andan por ahí pero que son pura faramalla, como se visten, como hablan, sus modales y toda la falsedad, y también el desprecio al pueblo porque les metieron en la cabeza de que la política era saber relacionarse con los de arriba, sólo ver para arriba no verle la cara al pueblo, a la gente”, sostuvo.

López Obrador dijo que eso ya no funciona porque ahora hay que mandar obedeciendo al pueblo; “por eso no encuentran la puerta los conservadores porque no quieren cambiar, deberían de estar ensayando cómo aprender a respetar al pueblo”.

