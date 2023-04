AMLO dice que Cuba es un destino atractivo para establecerse

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que Cuba sería un destino atractivo para establecerse. Esto durante la reunión virtual de la Alianza de Países de América Latina y el Caribe, en la que participó el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel.

El mandatario mexicano señaló que durante sus visitas por el sureste del continente ha sido testigo de la belleza de los países latinoamericanos. Con respecto a Cuba dijo entre risas: "Es para irse a vivir allá. Miguel, y siempre nuestra solidaridad, siempre nuestra solidaridad con Cuba y con todos los pueblos de América Latina, del Caribe, de nuestra América".

Durante la misma intervención, López Obrador mencionó entre los héroes, mártires y libertadores de América al comandante Fidel Castro y al comandante 'Ché' Guevara, además de otros personajes históricos como Salvador Allende, José Martí y Benito Juárez.

López Obrador argumentó que no suele hacer muchos viajes al extranjero porque le afectan mucho los vuelos, no por arrogancia.

"También, porque yo quiero que ustedes no sientan que hay de parte nuestra arrogancia, ¿no? y que no viajamos porque no lo necesitamos, no, no, no, yo tengo un asunto muy particular, sí me afectan mucho los vuelos", dijo.

Apuntó que no hace falta la presencialidad, porque "nos identificamos mucho". Asimismo, confirmó que visitará Chile el próximo 11 de septiembre y, posteriormente, hará visitas de Estado a Colombia, Brasil y Argentina.

"Sí voy a estar en Chile el día 11 de septiembre, porque yo me formé, ya te lo platiqué —le dijo a Gabriel Boric— , admirando al presidente Allende; el día 11 vamos a estar allá, Gabriel te deseamos lo mejor, y a todos", puntualizó.

DGC