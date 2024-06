AMLO afirma que hasta ahora no hay pruebas de que el Ejército está vinculado al caso Ayotzinapa

El Presidente A ndrés Manuel López Obrador afirmó que hasta ahora no tiene una sola prueba para demostrar que el Ejército Mexicano está involucrado en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y adelantó que el 3 de julio entregará un reporte personal a los padres y madres de éstos sobre el avance de las investigaciones.

En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, AMLO aseguró que, de tener las pruebas, se actuaría contra todos los involucrados por omisión, por no auxiliar a los jóvenes desaparecidos. Dijo que su gobierno no tiene nada que ocultar sobre estos lamentables hechos ocurridos en septiembre de 2014.

Que las nuevas generaciones puedan recuperar el camino de la justicia, la paz, la democracia y la soberanía. Conferencia matutina https://t.co/YLV3OEoVP6 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 24, 2024

“En el caso de que faltara (información de la Defensa Nacional ) se entrega todo y no hay nada que ocultar. Si se demuestra que fue el Ejército, teniendo las pruebas, se actúa, pero yo hasta hoy no tengo ninguna prueba de que haya sido el Ejército, así, y le he buscado por todo y tengo toda la información, soy el Presidente de México”, sostuvo.

Mencionó un capítulo del libro de la periodista Anabel Hernández titulado “Fue el Ejército”, de lo cual no presentó pruebas de la participación de la institución castrense en el caso Ayotzinapa, y calificó estas acusaciones como un intento por socavarla.

“Acabo de hablar del caso de la intervención de gobiernos extranjeros, a ellos no les conviene que la Secretaría de la Defensa Nacional actúe de manera independiente y me consta de que han querido socavar su prestigio, como lo han hecho en otros países del mundo para tener subordinadas a las fuerzas armadas desde el extranjero”, denunció.

Opinó que lo más importante es dar con el paradero de los 43 jóvenes, por lo que el Gobierno trabaja día y noche para dar con su paradero y que, en caso de no encontrarlos en lo que resta de la administración, realizará una reunión con la presidenta electa y los padres de familia para que se le dé seguimiento al caso.

Reiteró que el expediente permanecerá abierto y no se le dará “carpetazo” a las indagatorias. “No se puede cerrar y se va a seguir la investigación y hay que llegar a fondo, pero hay muchísimas cosas que se desconocen y se tienen que ir dando a conocer”, añadió.

El mandatario refrendó que tanto el Ejército como la Marina son dos instituciones que sin ellas no hubiera podido lograr los resultados alcanzados en su administración.

Cuestionado por la liberación de militares y marinos acusados de participar en violaciones a derechos humanos en el caso Ayotzinapa y en Tamaulipas, respondió que la corrupción es el principal problema para la impartición de justicia, pero en el caso de los soldados “es para perjudicarlos para que se sostenga la idea (…) de que se les da impunidad a los militares, nosotros no abogamos por nadie”, aseveró.

Dijo que realiza un reporte personal sobre las investigaciones del caso Ayotzinapa que será entregado a los padres y madres de los 43 jóvenes, el 3 de julio cuando se reúna con ellos en Palacio Nacional.

“Se los voy a entregar porque quiero aclarar muchas cosas, lo que estás planteando la mayoría de las cosas no son ciertas, y no lo haces de mala fe, es porque se enmarañó mucho por los intereses en este asunto. Y lo que estoy haciendo es clarificándolo”, anotó.

López Obrador ejemplificó que los padres “no saben que después de la desaparición de los jóvenes, los abogados, el que mencionaste (Vidulfo Rosales), se reunieron con (Enrique) Peña Nieto. Por eso quiero informarles de todo, y desde el principio no hay en ninguno de los informes de ellos (gobierno anterior) señalamientos al Ejército”.

KT

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.