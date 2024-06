Pasta de Conchos, Ayotzinapa…

Y uno de los temas que tendrá que retomar el futuro Gobierno de Claudia Sheinbaum, será el de la mina Pasta de Conchos, sitio en el que apenas esta semana —luego de que hace cuatro años se tomara la decisión de comenzar las búsquedas— fueron hallados restos de mineros que murieron en el derrumbe ocurrido en 2006. “Si no alcanzamos nosotros a rescatar todos los cuerpos, lo van a hacer los del nuevo gobierno”, señaló ayer el Presidente, quien adelantó que este día visitará la mina en Coahuila con la futura presidenta Claudia Sheinbaum, quien, por su parte, ha destacado el hecho de que el Gobierno del Presidente López Obrador haya decidido hacerle justicia a las familias de los mineros. Hace apenas unos días, otras familias, las de los 43 normalistas de Ayotzinapa expresaron su interés de pedir al nuevo Gobierno que retome las pesquisas y siga buscando a los estudiantes. “Hice el compromiso, me lo plantearon de que en caso de no avanzar en la búsqueda de los jóvenes y de conocer la verdad, que yo les ayudara a establecer comunicación con la próxima Presidenta y les dije que sí”, señaló AMLO el pasado 4 de junio.