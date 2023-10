AMLO elimina 'posdata' de las conferencias mañaneras tras orden del INE

Ante la notificación del Instituto Nacional Electoral (INE) realizada el lunes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador retiró este martes la “posdata” que aparecía al inicio de cada conferencia mañanera desde el pasado 26 de septiembre.

“Ya se quitó lo del texto de la ‘posdata’. ¿Hoy no apareció? ¡Ah bueno! Es que ya no va a haber la ‘posdata’. Vamos a verla por ´ultima vez”, pidió, AMLO pero de inmediato reconsideró el planteamiento: “no, ya mejor no, porque nos la prohibieron. Ayer notificaron”, explicó minutos después de la firma del acuerdo de federalización de los servicios de salud con gobernadoras y gobernadores.

#ConferenciaPresidente | Martes 10 de octubre de 2023. https://t.co/w79Dr8n0se — Gobierno de México (@GobiernoMX) October 10, 2023

En la conferencia matutina de hoy sólo apareció el mensaje ordenado por el INE donde se prohíbe hacer referencia a los conservadores, por lo cual la “posdata” no apareció en los canales oficiales en YouTube del gobierno federal, de Cepropie y tampoco en el del presidente.

AMLO explicó que se eliminó el addendum al mensaje del Instituto Nacional Electoral, mismo que consideró como suficientemente internalizado.

“Va en el sentido de que si se tiene un pensamiento reaccionario, conservador, clasista, racista, si se está a favor de la corrupción, del amiguismo, el nepotismo, si no se le tiene amor al pueblo, lo mejor, lo más recomendable es que no se vea este programa, que no se participe en este diálogo, porque les produce mucho enojo, aunque también son libres.

“Pero no está mal la advertencia, a lo mejor van a cambiar, no hay que descartar eso, es de sabios cambiar de opinión y sobre todo nos importa mucho el que los jóvenes nos vean”, afirmó López Obrador.

La “posdata” que se eliminó a partir de este martes señalaba que: “El mejor presidente de México. Benito Juárez decía que el triunfo de la reacción de la moralmente imposible. Si quieres que regresen los fueros y los privilegios unos cuantos y que continúe la corrupción, el clasicismo, el racismo es la discriminación. Te recomendamos que no veas este programa, que no participes en este día, luego circular porque puede ocasionarte algún daño psicológico, emocional o afectan los intereses que defiendes. Eres libre, no tengas, no tienes por qué correr ningún riesgo. Este programa como este diálogo circular para atrevidos, para rebeldes, no para conservadores”.

Dicho agregado contaba con la voz en off del Presidente de la República, después de que se leía el mensaje ordenado por el INE.

fgr