AMLO: Si empresas y estados quieren comprar vacunas contra COVID-19 pueden hacerlo

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que pedirá al secretario de Salud, Jorge Alcocer, que publique una carta de autorización para que los gobiernos estatales y las empresas adquieran las vacunas contra Covid- 19 por su cuenta.

Advirtió que entre otras cosas, lo hace para evitar la demagogia, pues conseguirla no es nada fácil.

"Para que no anden engañando, diciendo "voy a comprar" y resulta que en los hechos no hay nada real, que es pura demagogia", acusó.

Aclaró que otro motivo por el que permitirá que los estados y empresas busquen la vacuna por su cuenta, es para que nadie acuse a la federación de ejercer monopolio.

"No quiero que se malinterprete de que hay empresas que quieren comprar vacunas y no se les permite porque el gobierno ejerce un monopolio de la aplicación de las vacunas, lo mismo en el caso de los gobiernos estatales, quieren adquirir vacunas, están en libertad de hacerlo, no quiero que se preste a la politiquería, este es un asunto muy serio y es mejor definir las reglas", aseveró.

Recordó que el gobierno federal ha obteniendo el biológico porque ya lleva ocho meses en negociaciones y porque tiene muy buenas relaciones con los gobiernos extranjeros.

"No es fácil conseguir la vacuna, he escuchado a quienes dicen "voy a comprar vacunas", pues no está tan fácil", insistió.

El único requisito, explicó, es que haya información clara sobre los contratos.

"Cualquier empresa o gobierno local que quiera adquirir vacunas para aplicarlas en México, tiene autorización, solo que deben anexar a la solicitud, el contrato de adquisición de las vacunas, la cantidad, y la farmacéutica", puntualizó.

Se deberá informar la fecha en que llegará la vacuna y que sea de una farmacéutica autorizada como Pfizer, Astra Zeneca, o las que ya están autorizada en el mundo, además de dónde las van a aplicar.

"Esto último para que no haya duplicidades, porque existe un plan nacional de vacunación, porque nosotros vamos a cumplir con el compromiso de vacunar a todos los mexicanos, es universal y gratuita, ese es nuestro compromiso, y estamos aplicando ese plan y se están adquiriendo las vacunas, es más ya se tiene los contratos y se tiene el presupuesto", señaló.

Indicó que el gobierno mexicano ha decidido vacunar primero a médicos y enfermeras, luego a adultos mayores, después a quienes tienen menos de 60 años con enfermedades crónicas, luego maestros, "y así seguimos, pero hay un orden, es un plan de vacunación, por eso es importante que nos digan a quienes van a aplicar la vacuna".

ntb