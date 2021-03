AMLO: Mientras estemos va a mantenerse el apoyo a Sembrando Vida, pero no sabemos hacia adelante

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), urgió a los campesinos de Oaxaca a sembrar lo más rápido posible, pues mientras se mantenga su administración seguirán apoyando a los municipios del país, pero al salir desconoce si los programas sociales se mantendrán.

Durante la presentación del programa Sembrando Vida en el vivero comunitario de Santa María Jaltianguis, Oaxaca, reiteró que al término de su mandato no se reelegirá, por ello es importante que aprovechar al máximo el proyecto.

“Nos apuremos a ampliar el programa ya que el año próximo estará más cercano al 2024, recuerden que yo termino y no va a ver reelección y mientras estemos va a mantenerse el apoyo al programa, pero no sabemos hacia adelante. Imagínense sembrando el año próximo o el 2024, pues ya no, puede ser que haya continuidad pero eso no estará seguro, por ello no hay que perder el tiempo y sembrar”, comentó.

El mandatario federal dijo que se seguirá apoyando a todas las comunidades y municipios de Oaxaca y en especial a los de la Sierra Norte. “Nos pararon en la carretera porque otros quieren el programa y que se extienda, entonces todo lo que sea ampliar el programa está autorizado ya que es lo que se necesita, sembrar, cultivar el bosque e intercalar la agricultura tradicional”.

Por esa razón, señaló que en Oaxaca se ha aprovechado de manera correcta el programa, pues en otras partes “desgraciadamente se echó abajo la selva y el bosque y no se aprendió a cultivar la selva y el bosque, aquí sí”, aseguró.

López Obrador precisó que en las comunidades de Oaxaca saben como gobernar, ya que no hay campañas, los candidatos no tienen que andar “pelando el diente o abrazando”, no hay propaganda, y es la asamblea la que decide quien debe servir, y todos están dispuestos a hacerlo aunque ya no vivan en la comunidad.

“Todos los miembros de las comunidades dan servicio desde jóvenes, y existe el tequio, ayuda mutua, respeto a la naturaleza, el que en Jaltianguis no se permita el uso de agroquímicos, que se cuide el medio ambiente como se hace aquí. En los pueblos de Oaxaca hay limpieza, se ponen en algunos pueblos recipientes para que se ponga la basura, se respeta a los adultos mayores, a los ancianos y es muy destacado en esta región la organización para cuidar el bosque, lo que hacen aquí los comuneros es excepcional”, detalló.

Al ser una región con gobiernos honestos, informó que ocho comunidades quieren su camino, por ello se autorizó y solo falta entregarles el presupuesto. “Solo es enviar el recurso. Aquí si podemos entregar el dinero ya que sabemos que se van aplicar bien y no habrá desviaciones, pues los pueblos de Oaxaca son honestos y dignos”.