AMLO evita confrontarse con la Iglesia Católica por Reforma Electoral

El Presidente Andrés Manuel López Obrador rehusó entrar en polémica con la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) que ayer criticó la Reforma Electoral al considerarla “regresiva” y “un agravio a la vida democrática del país”.

Ustedes quieren polémica; yo respeto. Además, somos libres; en las dictaduras no se puede protestar ni se puede opinar. Antes no se podía tocar al intocable, ahora vivimos en libertad plena, absoluta; nadie es censurado, mucho menos perseguido por sus ideales. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República

Pese a manifestar esta postura de libertad de expresión, el mandatario recomendó no hacer caso de los mensajes de confrontación emitidos por los opositores: "Hay quienes quieren, los conservadores, los oligarcas, que nada más haya cratos sin demos, poder sin pueblo. No, no es el caso de la Iglesia, porque la Iglesia somos todos, la Iglesia es todo el pueblo", destacó.

Agregó que su relación con la Iglesia es muy buena , y es excepcional en el caso del Papa Francisco.

Somos muy respetuosos de la Iglesia Católica y la verdad es muy buena la relación con todas las iglesias, y es excepcional la relación con el Papa Francisco; es el mejor Papa que ha tenido la Iglesia en mucho tiempo y sin duda el mejor Papa para los mexicanos en circunstancias de transformación. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República

López Obrador reiteró que no busca confrontarse con los representantes católicos, a pesar de no coincidir en algunos puntos: " Somos respetuosos de la Iglesia , es su visión y la respetamos aunque no estemos de acuerdo", concluyó el Presidente de la República.

AM