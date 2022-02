AMLO exhibe presuntos ingresos de Loret; éste revira: son falsos

El Presidente Andrés Manuel López Obrador mostró los supuestos ingresos económicos de Carlos Loret de Mola y, en respuesta, el periodista respondió que el propósito de la exhibición es “callarlo” para evitar que siga haciendo periodismo.

Durante la conferencia matutina realizada en Sonora, el primer mandatario expuso una imagen que mostraba los ingresos de Loret de Mola, donde supuestamente se demostraba que eran superiores al salario del Presidente.

“Me da hasta pena, si lo comparamos, porque gana más que yo”, indicó López Obrador, quien durante tres días ininterrumpidos había preguntado durante sus “mañaneras” el sueldo del comunicador.

A lo largo de varios minutos, el titular del Ejecutivo exhibió los ingresos que Loret de Mola recibe en los medios Televisa, W Radio, Latinus, El Universal y The Washington Post.

A Loret de Mola lo considero un mercenario, golpeador, corrupto, en el sentido estricto, ni siquiera periodista. Esto no es un asunto personal, pero represento un movimiento de transformación para acabar con la corrupción en México

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

“Esto es lo que gana Loret, lo que ganó el año pasado. Pero lo que me llama mucho la atención, y me lo van a tener que aclarar los directivos de Televisa, es que se supone que ya Loret no está en Televisa”, destacó el mandatario, al mostrar que recibió salarios de esa empresa hasta 2021.

Indicó que por ello solicitará ante transparencia y el Sistema de Administración Tributaria (SAT) más detalles sobre los sueldos del periodista para certificar todos los datos.

“Esto no es un asunto personal, yo estoy bien con mi consciencia, me duermo tranquilo; pero represento, junto con muchos, un movimiento de transformación para acabar con la corrupción en México y ese movimiento hay que defenderlo de quienes se han beneficiado con el clasismo, con el racismo, con la discriminación, con el saqueo”, aseguró.

El Ejecutivo federal sostuvo que Loret de Mola se ha dedicado a atacar a su gobierno y que por eso realizó un trabajo de su hijo José Ramón López y su supuesta casa en Houston, Estados Unidos.

“A Loret de Mola lo considero un mercenario, golpeador, corrupto, en el sentido estricto, ni siquiera periodista”, resaltó el mandatario.

En respuesta, Loret de Mola aseguró que los datos compartidos por López Obrador son falsos y que mantienen “montos inflados”.

El Presidente está acorralado. No sabe cómo zafarse del escándalo de la casona de su hijo. Y hoy me vuelve a calumniar y encima me pone en riesgo al revelar montos inflados y falsos de supuestos ingresos. Es gravísimo. Es un delito

Carlos Loret de Mola, Periodista

“El Presidente está acorralado. No sabe cómo zafarse del escándalo de la casona de su hijo. Y hoy me vuelve a calumniar y encima me pone en riesgo al revelar montos inflados y falsos de supuestos ingresos. Es gravísimo. Es un delito. Está fuera de sí este aspirante a dictador”, señaló.

En su programa de W Radio, destacó que esta vez López Obrador fue demasiado lejos: “quiere callarme, debe saber que a sus amenazas responderé con documentos. Voy a seguir haciendo periodismo al costo que sea”.

Agregó que exhibir datos personales también es un delito, y cuestionó: “al Presidente le cree mucha gente y lo que ha hecho hoy (ayer) es ponernos, a mi familia y a mí, a merced de la delincuencia. ¿Qué sigue? ¿Quién sigue? ¿Qué hay de otros periodistas en el momento de la historia en que más colegas están siendo asesinados?”.

El dato: Las declaraciones del Presidente generaron reacciones del gremio periodístico, que se solidarizó con Carlos Loret, aunque algunos también criticaron a los medios.

Medios y oposición critican declaraciones del Ejecutivo



Medios en los que colabora Carlos Loret rechazaron las descalificaciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador, mientras que partidos de oposición lamentaron que el Ejecutivo utilice instituciones del Gobierno federal para amedrentar a ciudadanos y ponerlos en riesgo, así como seguir los ataques contra de la prensa.

En un comunicado W Radio señaló que exhibir datos confidenciales de un ciudadano “violenta el derecho a la privacidad consagrado en la Constitución, emplear recursos del Estado y la investidura presidencial en represalia por su trabajo constituye un acto de intimidación y abuso de poder”.

En su cuenta de Twitter, The Washington Post, donde Loret de Mola es columnista, condenó la “escalada de descalificaciones, insultos y uso de datos confidenciales desde el Gobierno mexicano”, y demandó al Estado garantizar la libertad de expresión.

El portal Latinus manifestó su preocupación por el tono utilizado por López Obrador, y rechazó el abuso de poder al dar a conocer información que pone en riesgo la integridad del periodista y su familia.

Por separado, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, señaló en sus redes sociales: “el Presidente no tiene por qué usar instituciones del gobierno para difundir información personal de ciudadanos, queriendo amedrentarlos y poniendo en riesgo su integridad”, además de que sólo busca desviar la atención de la “Mansión el Bienestar”, además que comete delitos.

Por separado, el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Espinosa Cházaro, aseguró que el Presidente comete un delito contra periodistas, ya que los datos de la Secretaria de Hacienda y el SAT deben tener absoluta privacidad: “además, el Jefe del Ejecutivo los infla y es otro ataque a la libertad de prensa”.

Más de 60 mil usuarios, entre los que destacaron periodistas, dirigentes de partidos, diputados, senadores e integrantes de organizaciones civiles se reunieron en una transmisión digital en Twitter para denunciar agresiones contra la prensa y contra Loret de Mola. La sala digital se nombró bajo el hashtag “#Todos somos Loret. No nos van a callar”.