AMLO exhibe al Tec de Monterrey: despiden y recontratan a trabajadores

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en diciembre de 2021 se perdieron más de 300 mil empleos a nivel nacional, ya que algunas empresas realizaron despidos para evitar el pago de prestaciones, como lo fue el Tecnológico de Monterrey.

"Me estaba enterando en la mañana que todavía despiden a sus trabajadores en diciembre, claro, es un despido formal, no real, solo para no pagarles sus prestaciones y los vuelven a contratar en enero", afirmó el ejecutivo federal.

En conferencia de prensa matutina, lamentó que a pesar de que se modificó la ley para combatir el outsourcing, las prácticas de despido injustificado para despedir antes de diciembre y recontratar en enero continúan en el país.

"Pensábamos que con los cambios que hicimos íbamos a poder resolverlo, no, todavía no", reconoció el mandatario.

Al presentar algunas gráficas, detalló que antes de la llegada del coronavirus al país existían 20 millones 613 mil empleos, sin embargo, la cifra disminuyó a 19 millones 500 mil entre junio y julio de 2020.

Expuso que fue en octubre de 2021 cuando inició la recuperación con 20 millones 933 mil empleos. "Se nos caen (en diciembre) más de 300 mil y quedamos en 20 millones 620. Nuestro consuelo es que quedó arriba de como estaba antes de la pandemia”, compartió López Obrador.

Destacó que la mayoría de los despidos las hicieron empresas que ofrecen servicios y también en el sector educativo, al tiempo que exhibió al Tecnológico de Monterrey por encabezar la lista.

“En este diciembre, este mecanismo de despido lo tuvo el Tecnológico de Monterrey y por qué lo digo, porque quiero que se ´polemice´”, recalcó el mandatario.

Confió en que el patronato de dicha institución podría atender el tema para que los profesores y trabajadores “no sean despedidos y luego recontratados”.

